Силы обороны Украины также наносят ощутимые потери в технике. К примеру, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили пусковую ЗРК "Бук-М1" оккупантов, а видео точной работы опубликовали в сети.
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Какие потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 567760 (+1050) человек;
- танков – 8284 (+18);
- боевых бронированных машин – 15 980 (+17);
- артиллерийских систем – 15637 (+51);
- РСЗО – 1123 (+2);
- средства ПВО – 900 (+4);
- самолетов – 362 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 12475 (+73);
- крылатые ракеты – 2401 (+0);
- корабли/катера – 28 (+0);
- подлодки – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 21 138 (+102);
- специальная техника – 2637 (+21);
Потери врага на 22 июля / Фото Генштаб