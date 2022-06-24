Оккупанты хотят оттеснить наших защитников на Донбассе: карта боевых действий на 24 июня

Вооруженные Силы Украины уверенно дают отпор врагу. Российским оккупантам не удается продвинуться на фронте. В то же время, на Востоке ситуация сложная – россияне пытаются оттеснить защитников на Донбассе.

Актуальные данные о ситуации на фронте обнародовал Генштаб ВСУ утром 24 июня.

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Так, враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, чтобы:

установить полный контроль за территорией Донецкой и Луганской областей;

удержать сухопутный коридор между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом;

блокировать морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря,

а также удержать захваченные районы Херсонской и части Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий восстановления наступления в Николаевской области.

Вместе с тем противник продолжает наносить ракетные удары по критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины.

Какая ситуация на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На территории Беларуси отмечается наращивание системы инженерно-фортификационного оборудования оборонных позиций в приграничных с Украиной и странами Европейского Союза районах.

На Донбассе неспокойно

В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

На Северодонецком направлении противник совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Лисичанска, Северодонецка, Белой Горы, Волчеяровки, Спорного и Берестового. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Лисичанск и Боровское. Продолжаются боевые действия за город Северодонецк.

Оккупанты вели наступление в районе населенного пункта Мирная Долина, боевые действия продолжаются. Наступательные действия врага в районе Боровского наши воины успешно приостановили.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск по артиллерии недалеко от Николаевки, Берестового и Новолуганского. Пытается улучшить тактическое положение и взять под огневой контроль существующие пути сообщения.

На Новопавловском направлении враг оказывал огневое влияние в районах населенных пунктов Антоновка, Угледар и Золотая Нива. Привлеченные врагом диверсионно-разведывательные группы украинские воины обнаружили и разбили. Остатки ДРГ противника в панике скрылись.

На Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях активных боевых действий противник не вел. В целях недопущения переброски резервов на угрожающие направления враг обстреливал наши войска в районах населенных пунктов:

Авдеевка,

Уманское,

Веселое,

Новобахмутовка,

Гуляйпольское,

Белогорье,

Староукраинка.

В рамках логистического обеспечения кафиры пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

Что происходит на Юге

На Южнобужском направлении противник активных действий не вел. Защищается и пытается проводить контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар по позициям наших войск в районе населенного пункта Белая Криница. Наша авиация на соответствующих участках ударила по скоплениям врага в ответ.

Украинские партизаны продолжают сопротивление на временно захваченных территориях. Тотальное сопротивление украинцев продолжается,

– отметили в Генштабе ВСУ.



Какая обстановка на Юге / Фото Liveuamap

Тем временем на Северском направлении враг совершил обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Толстодубово, Бачевск, Глухов и Мануховка Сумской области.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементеевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.



Карта боевых действий на 24 июня / Фото Liveuamap

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