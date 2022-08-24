Враг пытался наступать на Донбассе, но получил отпор: карта боевых действий по состоянию на 24 августа

Несмотря на многочисленные поражения, оккупанты не думают отступать. Враг продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, а также сдерживании ранее занятых рубежей.

Об актуальной ситуации на фронтах рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Что происходит на северных границах

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, белорусские подразделения выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей, чтобы продемонстрировать свое присутствие. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области. На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

В Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщевая, Победа, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чеполь. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки.



Карта боевых действий на 24 августа / Фото Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение и заставили бежать.

противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневое поражение и заставили бежать. В Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздоловки.

производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздоловки. На Бахмутском направлении зафиксировали обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Удачи не имел.

зафиксировали обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.

враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

Какая обстановка на Юге

В Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченково, Железнодорожное, Красное, Времевка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиационные удары вблизи Ольговского и Новополя.

На Южнобужском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на сдерживании занятых районов и сковывании действий Сил обороны. Привлек ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степовая Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные силы сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины,

– предупредили в Генштабе.

Там добавили, что российские оккупанты понесут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.



Что происходит на Юге / Фото Liveuamap

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