Про актуальну ситуацію на фронтах розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

Важливо Ракетні обстріли Запоріжжя та "бавовна" у Донецьку і Токмаку: основне за 182 день війни

Що відбувається на північних кордонах

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, білоруські підрозділи виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей, щоб продемонструвати свою присутність. Противник обстріляв зі ствольної артилерії район населеного пункту Товстодубове Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів.

На Харківському напрямку окупанти обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Одноробівка, Карасівка, Борщова, Перемога, Руська Лозова, Замулівка, Базаліївка, Пушкарне, Мосьпанове, Слобожанське, Гусарівка та Чепіль. Ворог завдав авіаударів біля Мосьпанового, Гусарівки та Прудянки.



Карта бойових дій станом на 24 серпня / Фото Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати.

противник здійснював артилерійські обстріли неподалік Краснопілля та Мазанівки. Намагався вести розвідку біля Богородичного. Наші воїни завдали окупантам вогневого ураження та змусили тікати. На Донецькому напрямку противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

противник продовжує ведення активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки.

здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах Сіверська, Закітного та Роздолівки. На Бахмутському напрямку зафіксували обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. Успіху не мав.

зафіксували обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми. На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски й Невельське. Успіху не мав.

ворог здійснював обстріли з артилерії різних типів біля Марʼїнки, Пісків, Нетайлового, Красногорівки та Залізного. Завдав авіаудару неподалік Невельського. Вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски й Невельське. На Новопавлівському напрямку зазнали вогневого впливу райони Костянтинівки та Вугледара.



Яка ситуація на Донбасі / Фото Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Запорізькому напрямку ворог здійснював обстріли із різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Малі Щербаки, Шевченко, Залізничне, Червоне, Времівка, Ольгівське та Орестопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Ольгівського та Новополя.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони. Залучив ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Степова Долина, Нова Зоря, Таврійське, Засілля, Новомиколаївка, Широке, Кобзарці, Партизанське, Лозове, Біла Криниця, Добрянка, Осокорівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів біля Потьомкиного та Лозового.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів і елементів інфраструктури в глибині території України,

– попередили у Генштабі.

Там додали, що російські окупанти зазнають втрат на всіх напрямках, де тривають бойові дії.



Що відбувається на Півдні / Фото Liveuamap