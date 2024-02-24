За прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения. В целом враг нанес 10 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 141 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Смотрите также Вторая годовщина масштабного вторжения, последствия атаки дронов: хронология 731 дня войны
Какова ситуация на направлениях фронта
Волынское и Полесское направления. Этот участок находится в зоне ответственности Оперативной стратегической группировки войск "Север". Оперативная ситуация остается без существенных изменений.
Северское и Слобожанское направления. Противник укрепляет границу в Белгородской области, в частности наращивают плотность минно-взрывных заграждений.
Купянское направление. ОСГВ "Хортица" сообщает, что на этом участке фронта враг совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников в районе Синьковки Харьковской области.
Лиманское направление. Украинские войска отбили 2 атаки противника в районе населенного пункта Терны, что в Донецкой области.
Бахмутское направление. Вооруженные Силы отбили 9 атак противника в районах Богдановки и Ивановского Донецкой области.
Авдеевское направление. ОСГВ "Таврия" информирует, что на этом участке фронта наши защитники отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное и Первомайское.
Линия фронта на Авдеевском направлении: смотрите карту
Марьинское направление. Украинские защитники продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки, где враг 44 раза пытался прорвать оборону наших войск.
Оккупанты интенсивно пытались штурмовать позиции ВСУ на Марьинском направлении: смотрите карту
Новопавловское направление. На этом участке враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Запорожское направление. ВСУ отбили 8 атак противника возле Роботино.
ВСУ отбили атаки врага на Запорожском направлении: смотрите на карте
Херсонское направление. ОСГВ "Одесса" отмечает, что украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупантов. Неся потери, враг не оставляет попыток вытеснить наши подразделения. Так, течение минувших суток противник совершил 8 безуспешных штурмов на левобережье Днепра.
Украинские воины продолжают наносить врагу потери
- За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла удары по 6 районах сосредоточения личного состава и 3 зенитных ракетных комплексах противника.
- Также подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожен еще один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
- А наши ракетчики нанесли поражение по 4 районам сосредоточения личного состава, пункта управления, 3 артиллерийских средствах, склада боеприпасов и по 2 РЛС ЗРК "Бук-М3" противника.
- С 24 февраля 2022 года потери россиян превышают 400 тысяч. Во вторую годовщину войны, которую Россия начала против Украины, враг потерял за последние сутки 770 солдат.