Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Противник укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.

Куп'янський напрямок. ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників в районі Синьківки Харківської області.

Лиманський напрямок. Українські війська відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Терни, що на Донеччині.

Бахмутський напрямок. Збройні Сили відбили 9 атак противника в районах Богданівки та Іванівського Донецької області.

Авдіївський напрямок. ОСУВ "Таврія" інформує, що на на цій ділянці фронту наші захисники відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться карту

Мар'їнський напрямок. Українські оборонці продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти інтенсивно намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Мар'їнаському напрямку: дивіться карту

Новопавлівський напрямок. На цій ділянці ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Запорізький напрямок. ЗСУ відбили 8 атак противника біля Роботиного.

ЗСУ відбили атаки ворога на Запорізьккому напрямку: дивіться на карті

Херсонський напрямок. ОСУВ "Одеса" зазначає, що українські воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Зазнаючи втрат, ворог не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

Українські воїни продовжують завдавати ворогу втрат