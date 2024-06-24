За прошедшие сутки зафиксировано 129 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших войск и населенных пунктах два ракетных удара, с применением четырех ракет, 58 авиационных ударов, совершил более 3 500 обстрелов, в том числе 91 – из реактивных систем залпового огня.

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Какова ситуация на Востоке Украины

Россияне пытались прорвать оборону возле Волчанска: смотрите на карте

Бой продолжается возле Стельмаховки: смотрите на карте

Возле Грековки идут бои: смотрите на карте

Враг пытается выбить ВСУ из Белогоровки: смотрите на карте

Возле Клещиевки продолжается боестолкновение: смотрите на карте

В районе Южного Силы обороны отбили две атаки: смотрите на карте

За Новоалександровку продолжаются бои: смотрите на карте

В направлении Красногоровки враг пытается продвигаться: смотрите на карте

Что происходит на Юге

Враг хотел приблизиться к Урожайному: смотрите на карте

Россияне не смогли продвинуться возле Малой Токмачки: смотрите на карте