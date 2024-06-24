Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів, здійснив понад 3 500 обстрілів, в тому числі 91 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми 1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня

Яка ситуація на Сході України

На Харківському напрямку тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ. Від початку доби в районі міста триває два боєзіткнення. Ситуація контрольована.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Стельмахівки. Ситуація контрольована.

Бій триває біля Стельмахівки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку точаться бої в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Торське та в Серебрянському лісі. Шість атак відбито без успіху для противника, два боєзіткнення тривають.

Біля Греківки йдуть бої: дивіться на карті

На Сіверському напрямку відбулося 17 атак. Ворог намагається потіснити Сили оборони із займаних позицій в районах Білогорівки, Верхньокам'янського, Роздолівки та Виїмки. Сім атак відбито, точаться бої.

Ворог намагається вибити ЗСУ з Білогорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку успіху не мала штурмова дія російських загарбників поблизу Іванівського. Продовжується одне боєзіткнення поблизу Кліщіївки.

Біля Кліщіївки триває боєзіткнення: дивіться на карті

На Торецькому напрямку відбито дві атаки в районі Південного, один бій ще триває.

В районі Південного Сили оборони відбили дві атаки: дивіться на карті

На Покровському напрямку за сьогодні вже відбулося 18 атак наших позицій, дев’ять з яких успішно відбито. Тривають бої за Новоолександрівку, поблизу Євгенівки, Воздвиженки, Сокола та Новоселівки Першої.

За Новоолександрівку тривають бої: дивіться на карті

На Курахівському напрямку агресор продовжує тиснути на наші позиції в районах Карлівки, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація контрольована, шість атак відбито, одне боєзіткнення триває.

У напрямку Красногорівки ворог намагається просуватися: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

На Шахтарському напрямку успіху не мала спроба окупантів наблизитися до Урожайного.

Ворог хотів наблизитися до Урожайного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог тричі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій неподалік Малої Токмачки.

Росіяни не змогли просунутися біля Малої Токмачки: дивіться на карті