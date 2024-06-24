Українські захисники тримають оборону від агресора у Новоолександрівці та Вовчанську.
Ворог завдав численних ударів по позиціях та населених пунктах, але ситуація на Сході України контрольована.
Бої тривають на різних напрямках, включаючи Харківський, Лиманський, Сіверський, Краматорський, і Покровський.
Успішно відбито більшість атак. На кількох напрямках бої ще тривають.
Карта бойових дій станом на 24 червня / Колаж 24 Каналу
Українські захисники вже 852 добу героїчно обороняють нашу батьківщину від агресора. Водночас ворог не припиняє тиснути на наших військових на Сході України, зокрема, на Сіверському і Покровському напрямках.
Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів, здійснив понад 3 500 обстрілів, в тому числі 91 – із реактивних систем залпового вогню.