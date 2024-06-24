Протягом минулої доби зафіксовано 129 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари, із застосуванням чотирьох ракет, 58 авіаційних ударів, здійснив понад 3 500 обстрілів, в тому числі 91 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми 1300 окупантів та понад 50 артсистем: втрати ворога на 24 червня

Яка ситуація на Сході України

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Вовчанська: дивіться на карті

Бій триває біля Стельмахівки: дивіться на карті

Біля Греківки йдуть бої: дивіться на карті

Ворог намагається вибити ЗСУ з Білогорівки: дивіться на карті

Біля Кліщіївки триває боєзіткнення: дивіться на карті

В районі Південного Сили оборони відбили дві атаки: дивіться на карті

За Новоолександрівку тривають бої: дивіться на карті

У напрямку Красногорівки ворог намагається просуватися: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Ворог хотів наблизитися до Урожайного: дивіться на карті

Росіяни не змогли просунутися біля Малої Токмачки: дивіться на карті