ВСУ отразили несколько штурмов на Краматорском направлении: карта боевых действий по состоянию на 25 июля

Украинские военные мужественно отбивают атаки оккупантов уже 5 месяц. Тяжелые бои сейчас идут на Донбассе и Юге.

О ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Далее можете прочесть о том, что происходит на главных направлениях.

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Ситуация на Севере Украины

На Волынском, Полесском и Северском направлениях особых изменений нет. Враги били из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Ястребиное, Грабовское и Владимировка Сумской области.

В Харьковской области враг стремится не допустить украинские войска к границе

На Слобожанском направлении российские войска ведут бои – это для того, чтобы не допустить украинских защитников в сторону государственной границы. На Харьковском направлении силы агрессора обстреливали украинские позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.



Речь идет о районах таких населенных пунктов, как Харьков, Малиновка, Борщевая, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Шевелевка, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Из авиации враг ударил возле Прудянки, Петровки и Яворского.

Ситуация на севере и востоке Харьковской области / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе:

Славянское направление: враг обстреливал позиции ВСУ в районе ряда населенных пунктов, среди них – Барвенково, Константиновка, Богородичное и Дибровное.

враг обстреливал позиции ВСУ в районе ряда населенных пунктов, среди них – Барвенково, Константиновка, Богородичное и Дибровное. Краматорское направление: авиаудары были возле Григоровки и Серебрянки. Обстрелы – возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

авиаудары были возле Григоровки и Серебрянки. Обстрелы – возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного. Штурмовые действия на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили, враг отошел назад. Продолжается наступление россиян возле Спорного.

Бахмутское направление: россияне рушат оборонительные позиции, обстреливая территорию возле населенных пунктов. Возле Краматорска захватчики запускали беспилотник.

россияне рушат оборонительные позиции, обстреливая территорию возле населенных пунктов. Возле Краматорска захватчики запускали беспилотник. Из авиации враг бил возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское был для россиян провальным, однако враг наступает возле Мироновского – Луганского.

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Что происходит на Донбассе / Скриншот Liveuamap

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия россияне не проводили. Чтобы сковать наши войска, враги стреляют из ствольной и реактивной артиллерии и вооружения танков вдоль линии столкновения. Противник использует авиацию и проводит разведку беспилотниками.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении враг использовал артиллерию в районе целого ряда сел и городов. россияне активно проводят воздушную разведку. Около Белогорки агрессор ударил из авиации.

Ситуация на Юге / Скриншот Liveuamap

Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов. Ведь вне пунктов базирования сейчас – два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Карта боевых действий на 25 июля / Скриншот Liveuamap

Смотрите в видео – эксперт о давлении ВСУ на армию врага: