ВСУ отразили несколько штурмов на Краматорском направлении: карта боевых действий по состоянию на 25 июля
Источник:Liveuamap
Украинские военные мужественно отбивают атаки оккупантов уже 5 месяц. Тяжелые бои сейчас идут на Донбассе и Юге.
О ситуации на фронте рассказали в Генштабе ВСУ. Далее можете прочесть о том, что происходит на главных направлениях.
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Ситуация на Севере Украины
На Волынском, Полесском и Северском направлениях особых изменений нет. Враги били из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Ястребиное, Грабовское и Владимировка Сумской области.
В Харьковской области враг стремится не допустить украинские войска к границе
На Слобожанском направлении российские войска ведут бои – это для того, чтобы не допустить украинских защитников в сторону государственной границы. На Харьковском направлении силы агрессора обстреливали украинские позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Речь идет о районах таких населенных пунктов, как Харьков, Малиновка, Борщевая, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Шевелевка, Дуванка, Мосьпаново, Русская Лозовая и Михайловка. Из авиации враг ударил возле Прудянки, Петровки и Яворского.
Что происходит на Донбассе:
- Славянское направление: враг обстреливал позиции ВСУ в районе ряда населенных пунктов, среди них – Барвенково, Константиновка, Богородичное и Дибровное.
- Краматорское направление: авиаудары были возле Григоровки и Серебрянки. Обстрелы – возле Кривой Луки, Платоновки, Северска, Верхнекаменского, Звановки, Ивано-Дарьевки и Спорного.
- Штурмовые действия на направлениях Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка украинские воины отбили, враг отошел назад. Продолжается наступление россиян возле Спорного.
- Бахмутское направление: россияне рушат оборонительные позиции, обстреливая территорию возле населенных пунктов. Возле Краматорска захватчики запускали беспилотник.
- Из авиации враг бил возле Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС. Штурм в направлении Вершина – Луганское был для россиян провальным, однако враг наступает возле Мироновского – Луганского.
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На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия россияне не проводили. Чтобы сковать наши войска, враги стреляют из ствольной и реактивной артиллерии и вооружения танков вдоль линии столкновения. Противник использует авиацию и проводит разведку беспилотниками.
Ситуация на Юге Украины
На Южнобужском направлении враг использовал артиллерию в районе целого ряда сел и городов. россияне активно проводят воздушную разведку. Около Белогорки агрессор ударил из авиации.
Смотрите в видео – эксперт о давлении ВСУ на армию врага: