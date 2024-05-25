Всего за прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 103 боевых столкновения. А уже с начала текущих суток произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБы.

Смотрите также На Харьковском направлении воины отражают атаку врага: показываем на карте, где продолжается столкновение

Какова ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении с начала суток вражеские войска трижды атаковали украинские подразделения. Два штурмовых действия отражены в районе Липцов без успеха для противника. В Генштабе отметили, что еще одно боевое столкновение продолжается в районе Волчанска.



"Силы обороны продолжают укреплять свои рубежи", – говорится в сообщении.



По уточненным данным за минувшие сутки на Харьковском направлении враг потерял 148 оккупантов, из них 35 погибшими и 113 ранеными. Также украинские защитники уничтожили 5 вражеских артсистем, 8 БпЛА, 5 автомобилей и одну единицу специальной техники. Кроме того, повреждено: одну бронированную машину, пять артсистем, одно средство ПВО, три автомобиля и две единицы спецтехники. А также поражено 24 блиндажа противника.

2 штурмовые действия отражены в районе Липцов: смотрите на карте

На Купянском направлении подразделения Сил обороны отбили уже две атаки противника в районе Петропавловки и Невского. Еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация напряженная. Наши защитники проводят мероприятия по усилению позиций переднего края обороны. Принимаются меры для стабилизации обстановки.

На Лиманском направлении ВСУ отбили вражескую атаку в районе Торского.

На Северском направлении с начала суток произошло 2 боевых столкновения, одно из них еще продолжается неподалеку Выемки. В Генштабе отметили, что здесь украинские защитники имели успех на отдельных участках.

На Краматорском направлении оккупанты уже дважды атаковали в районе Клищеевки. Одну попытку вражеского штурма отбито, еще одна продолжается. Ситуация контролируемая.

Враг атаковал в районе Клещеевки: смотрите на карте

На Покровском направлении с начала суток российские войска 4 раза атаковали позиции ВСУ. Силами обороны одну атаку отбито неподалеку Невельского. Продолжаются бои в районах Сокола и Яснобродовки.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отбили 2 попытки противника продвинуться в районах Красногоровки и Константиновки.

Оккупанты хотели продвинуться в районе Красногоровки: смотрите на карте

На Времовском направлении враг попытался вытеснить подразделения Сил обороны в районе Старомайорского Донецкой области. Потерпел неудачу и отступил.

На Ореховском направлении отбита атака оккупантов возле Роботино. Сейчас продолжается бой вблизи Новоандреевки. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в направлении Крынок. В ходе боев, противник успеха не имел, потерь позиций не допущено.

Враг не оставляет попыток захватить новые украинские территории, однако наши военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.