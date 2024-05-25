Всего за прошедшие сутки на всем фронте российско-украинской войны произошло в целом 103 боевых столкновения. А уже с начала текущих суток произошло 21 боевое столкновение. Враг нанес один ракетный удар с использованием четырех ракет и четыре авиационных удара, применив четыре КАБы.

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Какова ситуация на направлениях фронта

2 штурмовые действия отражены в районе Липцов: смотрите на карте

Враг атаковал в районе Клещеевки: смотрите на карте

Оккупанты хотели продвинуться в районе Красногоровки: смотрите на карте

Враг не оставляет попыток захватить новые украинские территории, однако наши военные дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.