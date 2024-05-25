Загалом протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення. А вже з початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи.

Дивіться також На Харківському напрямку воїни відбивають атаку ворога: показуємо на карті, де триває зіткнення

Яка ситуація на напрямках фронту

2 штурмові дії відбито в районі Липців: дивіться на карті

Ворог атакував в районі Кліщіївки: дивіться на карті

Окупанти хотіли просунутися в районі Красногорівки: дивіться на карті

Ворог не залишає спроб захопити нові українські території, однак наші військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.