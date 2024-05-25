Загалом протягом минулої доби на всьому фронті російсько-української війни відбулося загалом 103 бойових зіткнення. А вже з початку поточної доби відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог завдав один ракетний удар із використанням чотирьох ракет і чотири авіаційні удари, застосувавши чотири КАБи.

Дивіться також На Харківському напрямку воїни відбивають атаку ворога: показуємо на карті, де триває зіткнення

Яка ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку з початку доби ворожі війська тричі атакували українські підрозділи. Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. В Генштабі зазначили, що ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська.



"Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі", – йдеться в повідомленні.



За уточненими даними за минулу добу на Харківському напрямку ворог втратив 148 окупантів, з них 35 загиблими та 113 пораненими. Також українські захисники знищили 5 ворожих артсистем, 8 БпЛА, 5 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено: одну броньовану машину, п’ять артсистем, один засіб ППО, три автомобілі та дві одиниці спецтехніки. А також уражено 24 бліндажі противника.

2 штурмові дії відбито в районі Липців: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку підрозділи Сил оборони відбили вже дві атаки противника в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація напружена. Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили ворожу атаку в районі Торського.

На Сіверському напрямку з початку доби відбулося 2 бойових зіткнення, одне з них ще триває неподалік Виїмки. В Генштабі наголосили, що тут українські захисники мали успіх на окремих ділянках.

На Краматорському напрямку окупанти уже двічі атакували в районі Кліщіївки. Одну спробу ворожого штурму відбито, ще одна триває. Ситуація контрольована.

Ворог атакував в районі Кліщіївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку з початку доби російські війська 4 рази атакував позиції ЗСУ. Силами оборони одну атаку відбито неподалік Невельського. Тривають бої в районах Сокола та Яснобродівки.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 спроби противники просунутись в районах Красногорівки та Костянтинівки.

Окупанти хотіли просунутися в районі Красногорівки: дивіться на карті

На Времівському напрямку ворог спробував витіснити підрозділи Сил оборони в районі Старомайорського Донецької області. Зазнав невдачі та відступив.

На Оріхівському напрямку відбито атаку окупантів біля Роботиного. Наразі триває бій поблизу Новоандріївки. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в напрямку Кринок. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Ворог не залишає спроб захопити нові українські території, однак наші військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.