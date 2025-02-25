Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какая ситуация на фронте
На Харьковском направлении войска противника дважды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.
Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте
На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении агрессор атаковал 6 раз. Он пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.
На Краматорском направлении захватчики дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.
На Торецком направлении войска страны-агрессора совершили 11 атак в районах Торецка и Крымского.
Враг совершил 11 атак на Торецком направлении: смотрите на карте
На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.
На Покровском направлении ВСУ остановили 28 штурмов: смотрите на карте
На Новопавловском направлении враг в течение прошлого дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.
На Ореховском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.
Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.
На Северском направлении за прошедшие сутки россияне активных действий не проводили.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаударов, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.