Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении войска противника дважды пытались прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении вчера состоялось 11 атак оккупантов. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Загрызово и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 6 раз. Он пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка, Новолюбовка, Диброва и Екатериновка.

На Краматорском направлении захватчики дважды атаковали в районах Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении войска страны-агрессора совершили 11 атак в районах Торецка и Крымского.

Враг совершил 11 атак на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 28 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надиевка, Троицкое, Андреевка, Тарасовка и Улаклы.

На Покровском направлении ВСУ остановили 28 штурмов: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг в течение прошлого дня совершил 13 атак в направлении Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

На Ореховском направлении оккупанты трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах Малых Щербаков и Каменского.

Силы обороны прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории и успешно отбили два наступательных действия врага на Приднепровском направлении, в сторону населенного пункта Садовое.

На Северском направлении за прошедшие сутки россияне активных действий не проводили.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 34 авиаударов, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 375 обстрелов, 17 из них - из РСЗО. Украинские защитники отбили 11 штурмовых действий захватчиков.