Враг закрепляется на позициях и хочет наступать: карта боевых действий на 26 мая
Источник:Liveuamap
Украинские защитники и защитницы на 26 мая уже 92 дня героически обороняют родную землю. Самой горячей остается ситуация на Востоке.
С начала полномасштабного наступления России на Украину украинские герои наносят врагу колоссальные потери и освобождают родную землю. Как выглядит карта боевых действий – смотрите в материале 24 канала.
Важно На Донбассе и Юге кафиры штурмовали около десятка населенных пунктов, но провалились
Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ , противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Что происходит на границе с Беларусью
На Волынском и Полесском направлениях проводятся мобилизационные тренировки личного состава вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. В то же время идет ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил России, воевавших в Украине.
Какая ситуация в других направлениях
На Северском направлении враг пытается прикрыть участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях для недопущения опрокидывания наших войск на другие угрожающие направления.Обратите внимание! В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня 2022 года.
Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.
На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки. Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.
Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов:
- Чепиль,
- Длинное,
- Курулько,
- Богородичное,
- Студенок.
В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.
В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.
На Криворожском направлении российские кафиры безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.
Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.
Карта боевых действий на 26 мая / Фото Liveuamap
Кратко о ситуации на Донбассе
На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.
- Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.
- Противник пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имел.
- На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.
- На Авдеевском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.
- В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел.
Достижение наших ВСУ за сутки
За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы отбили 10 атак врага, уничтожив:
- 4 танка,
- 2 артиллерийские системы,
- бронетранспортер,
- автомобиль,
- единицу специальной техники.
Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа "Орлан-10". Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил нанесла удар по позициям противника и уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.