Враг закрепляется на позициях и хочет наступать: карта боевых действий на 26 мая

Украинские защитники и защитницы на 26 мая уже 92 дня героически обороняют родную землю. Самой горячей остается ситуация на Востоке.

С начала полномасштабного наступления России на Украину украинские герои наносят врагу колоссальные потери и освобождают родную землю. Как выглядит карта боевых действий – смотрите в материале 24 канала.

Важно На Донбассе и Юге кафиры штурмовали около десятка населенных пунктов, но провалились

Как рассказали в Генеральном штабе ВСУ , противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Что происходит на границе с Беларусью

На Волынском и Полесском направлениях проводятся мобилизационные тренировки личного состава вооруженных сил Беларуси. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны. В то же время идет ликвидация последствий дислокации на территории Беларуси подразделений вооруженных сил России, воевавших в Украине.

Какая ситуация в других направлениях

На Северском направлении враг пытается прикрыть участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях для недопущения опрокидывания наших войск на другие угрожающие направления.

В приграничных районах указанных российских областей продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня 2022 года.

Враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье Сумской области и населенного пункта Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник оказывает систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Также обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Терново и Черкасские Тишки. Враг пытается улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

Обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков районы населенных пунктов:

Чепиль,

Длинное,

Курулько,

Богородичное,

Студенок.

В Запорожском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новополь, Волшебное, Орехов и Каменка.

В Николаевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Таврическое, успеха не имел.

На Криворожском направлении российские кафиры безуспешно пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Николаевка. Обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки.

Противник продолжил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Чернобаевка, Правдино, Заря.



Карта боевых действий на 26 мая / Фото Liveuamap

Кратко о ситуации на Донбассе

На Донецком направлении главные усилия противника сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Враг активно применяет средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона.

Задействовал артиллерию и штурмовую авиацию по позициям наших подразделений и гражданской инфраструктуре региона. Противник пытается закрепиться в районе Северодонецка. Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имел.

Вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Устиновка, но успеха не имел. На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного.

боевые действия продолжаются. Противник безуспешно предпринял попытки наступления в районах Камышевахи, Липового и Нагорного. На Авдеевском направлении кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели.

кафиры вели штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков, успеха не имели. В Новопавловском направлении враг предпринял попытку наступления в районе населенного пункта Золотая Нива, с потерями отошел.

Достижение наших ВСУ за сутки

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши бойцы отбили 10 атак врага, уничтожив:

4 танка,

2 артиллерийские системы,

бронетранспортер,

автомобиль,

единицу специальной техники.

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 беспилотников типа "Орлан-10". Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил нанесла удар по позициям противника и уничтожила личный состав и до 10 единиц легкобронированной техники. Наши истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты.

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