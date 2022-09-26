Уничтожена авиация и отражены наступления россиян: карта боевых действий по состоянию на 26 сентября

Герои ВСУ продолжают оберегать Украину от российских оккупантов. За сутки они успешно отбили атаки врага возле 13 населенных пунктов.

Врагу наносят потери на всех направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 26 сентября.

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Враг бьет по украинским городам и селам

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершили более 83 обстрелов из РСЗО и привлекли 4 ударных БпЛА для обстрелов гражданской инфраструктуры. Из-за этого пострадали более 40 населенных пунктов: Одесса, Николаев, Очаков, Купянск, Краматорск, Запорожье, Никополь.

Артиллерийские обстрелы на главных направлениях фронта

На Северском направлении россияне стреляли из артиллерии по Александровке Сумской области;

россияне стреляли из артиллерии по Александровке Сумской области; на Слобожанском направлении – по Стрелечей, Одноробовке, Ветеринарному, Каменке, Голубовке и т.п.;

– по Стрелечей, Одноробовке, Ветеринарному, Каменке, Голубовке и т.п.; на Краматорском направлении – Новоселовке, Щуровом, Северском, Григоровке, Белогоровке, Закотном, Диброве, Верхнекаменском, Веселом, Раздоловке, Озерном и Спорном;

– Новоселовке, Щуровом, Северском, Григоровке, Белогоровке, Закотном, Диброве, Верхнекаменском, Веселом, Раздоловке, Озерном и Спорном; на Бахмутском направлении – Соледаре, Бахмуте, Бахмутском, Одрадовке, Зайцево, Клещевке, Веселой Долине, Яковловке, Майорске, Нелиповке, Выимке и Белогоровке;

– Соледаре, Бахмуте, Бахмутском, Одрадовке, Зайцево, Клещевке, Веселой Долине, Яковловке, Майорске, Нелиповке, Выимке и Белогоровке; на Авдеевском направлении – Авдеевке, Опытном, Первомайском, Новомихайловке и Парасковиевке;

– Авдеевке, Опытном, Первомайском, Новомихайловке и Парасковиевке; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Егоровке, Павловке, Зализничном, Новоандреевке, Гуляйпольском, Гуляйполе, Успеновке, Новоселке, Времовке и Червоном;

– Егоровке, Павловке, Зализничном, Новоандреевке, Гуляйпольском, Гуляйполе, Успеновке, Новоселке, Времовке и Червоном; на Южнобужском направлении от вражеского огня пострадали более 27 населенных пунктов, расположенных неподалеку от линии столкновения.

Карта боевых действий в Украине / Карта Deep State Map

Как и где ВСУ уничтожают российских оккупантов

Украинские военные удачно справляются со всеми атаками оккупантов и наносят огненное поражение по их объектам в тылу. В частности, ВСУ попали в район сосредоточения российской техники в промышленной зоне Херсона. По предварительным данным, враг потерял 10 единиц военной техники.

Украинская авиация за сутки нанесла 33 удара по 25 скоплениям противника и 8 позициям ЗРК. В то же время подразделения Противовоздушной обороны уничтожили самолет Су-25, вертолет Ми-8 и 2 БпЛА россиян.

Успешно отработали ракетные войска и артиллерия. Они поразили:

6 пунктов управления;

12 районов сосредоточения живой силы и техники противника;

2 позиции зенитных ракетных комплексов;

3 подразделения ракетных войск и артиллерии;

6 складов с боеприпасами;

9 отдельных важных целей.

Россияне пытались наступать возле Спорного, Соледара, Майорска, Бахмута, Подгородного, Выемки, Курдюмовки, Зайцева, Новомихайловки, Первомайского, Каменки, Победы и Павловки. Однако ВСУ помешали врагу и отразили все атаки.

Оккупанты наступали возле Новомихайловки / Карта Deep State Map

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