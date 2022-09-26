Ворогу завдають втрат на усіх напрямках. Про це мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 26 вересня.
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Ворог гатить по українських містах і селах
За минулу добу російські окупанти завдали 5 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснили понад 83 обстріли з РСЗВ та залучили 4 ударних БпЛА для обстрілів цивільної інфраструктури. Через це постраждали понад 40 населених пунктів: Одеса, Миколаїв, Очаків, Куп'янськ, Краматорськ, Запоріжжя, Нікополь тощо.
Артилерійські обстріли на головних напрямках фронту
- На Сіверському напрямку росіяни стріляли з артилерії по Олександрівці Сумської області;
- на Слобожанському напрямку – по Стрілечій, Одноробівці, Ветеринарному, Кам'янці, Голубівці тощо;
- на Краматорському напрямку – Новоселівці, Щуровому, Сіверському, Григорівці, Білогорівці, Закітному, Діброві, Верхньокам'янському, Веселому, Роздолівці, Озерному та Спірному;
- на Бахмутському напрямку – Соледарі, Бахмуту, Бахмутському, Одрадівці, Зайцевому, Кліщівці, Веселій Долині, Яковлівці, Майорську, Неліпівці, Виїмці та Білогорівці;
- на Авдіївському напрямку – Авдіївці, Опитному, Первомайському, Новомихайлівці і Парасковіївці;
- на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Єгорівці, Павлівці, Залізничному, Новоандріївці, Гуляйпільському, Гуляйполі, Успенівці, Новосілці, Времівці та Червоному;
- на Південнобузькому напрямку від ворожого вогню постраждали понад 27 населених пунктів, які розташовані неподалік лінії зіткнення.
Карта бойових дій в Україні / Мапа Deep State Map
Як і де ЗСУ нищать російських окупантів
Українські військові вдало справляються з усіма атаками окупантів і завдають вогневого ураження по їхніх об'єктах в тилу. Зокрема, ЗСУ влучили у район зосередження російської техніки у промисловій зоні Херсона. За попередніми даними, ворог втратив 10 одиниць військової техніки.
Українська авіація за добу завдала 33 удари по 25 скупченнях противника та 8 позиціях ЗРК. Водночас підрозділи Протиповітряної оборони знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА росіян.
Успішно відпрацювали ракетні війська та артилерія. Вони уразили:
- 6 пунктів управління;
- 12 районів зосередження живої сили та техніки противника;
- 2 позиції зенітних ракетних комплексів;
- 3 підрозділи ракетних військ і артилерії;
- 6 складів з боєприпасами;
- 9 окремих важливих цілей.
Росіяни намагалися наступати біля Спірного, Соледара, Майорська, Бахмута, Підгородного, Виїмки, Курдюмівки, Зайцевого, Новомихайлівки, Первомайського, Кам'янки, Побєди та Павлівки. Однак ЗСУ завадили ворогу й відбили всі атаки.
Окупанти наступали біля Новомихайлівки / Карта Deep State Map
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