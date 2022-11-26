ВСУ отбили атаки возле Бахмута, перегруппировка оккупантов: карта боевых действий на 26 ноября

Вооруженные Силы Украины ежедневно дают отпор российским оккупантам. Они отбивают атаки врага в разных населенных пунктах. Наступление захватчиков до сих пор сосредотачивается увозле Бахмута и Авдеевки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, какая на сегодняшний день сложилась ситуация на всех направлениях фронта. 24 канал показывает актуальную карту боевых действий по состоянию на 26 ноября.

Кстати Россияне бьют по позициям ВСУ, но понесут потери: карта боевых действий по состоянию на 25 ноября

Оккупанты перегруппируют войска, чтобы усилить группировки на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники тем временем отбили атаки оккупантов в районах Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Опытного, Первомайского, Красногоровки и Невельского Донецкой области.

Карта боевых действий на 26 ноября: смотрите видео

За сутки россияне нанесли 11 ракетных и 7 авиационных ударов, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударили по Купянску и Чугуеву Харьковской области; Беленькому на Донетчине и Камышевахе и Кушугуме Запорожской области.

Карта боевых действий:

Какая ситуация по всем направлениям фронта

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка не изменилась. Нет признаков формирования наступательных группировок противника.

На Слобожанском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Липцы, Старица, Огурцово и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне обороняются. Враг обстрелял из танков и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Купянск, Берестово, Кисловка и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Макеевка и Площанка в Луганской области и Ямполевка и Торское Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия наступления. Они обстреляли Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клещиевку, Красногоровку, Веселое, Авдеевку, Опытное, Водяное, Невельское и Марьинку.

Россияне продолжают наступление на Бахмут: карта

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет активные оборонительные действия. Совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка, Новополь, Зеленое Поле Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Гуляйпольское и Волшебное на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник обустраивает позиции по береговой линии и в глубине обороны, совершенствует логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Непосредственно от вражеского огня пострадали города Очаков и Херсон.

На Юге россияне обороняются: карта

Безумные потери врага

Кстати, в Генштабе сообщают о большом количестве потерь в подразделениях противника в Луганской области. Также рассказывают о потерях на Запорожье. В Мелитополе уничтожен склад боеприпасов оккупантов, около 50 человек получили ранения разной степени тяжести. Также 2 склада уничтожили в Васильевском районе – до 130 оккупантов ранены.

Подробнее – Генштаб ВСУ доложил о ситуации на фронте: видео