У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, яка на сьогодні склалася ситуація на усіх напрямках фронту. 24 канал показує актуальну карту бойових дій станом на 26 листопада.

До речі Росіяни б'ють по позиціях ЗСУ, але зазнають втрат: карта бойових дій станом на 25 листопада

Окупанти перегруповують війська, щоб посилити угруповання на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Українські оборонці тим часом відбили атаки окупантів в районах Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Невельського Донецької області.

За добу росіяни завдали 11 ракетних та 7 авіаційних ударів, а також здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вгатили по Куп’янську і Чугуєву Харківської області; Біленькому на Донеччині та Комишувасі і Кушугумі Запорізької області.

Карта бойових дій:

Яка ситуація на всіх напрямках фронту

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка не змінилась. Немає ознак формування наступальних угруповань противника.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Липці, Стариця, Огірцеве та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни обороняються. Ворог обстріляв із танків та ствольної артилерії райони населених пунктів Куп’янськ, Берестове, Кислівка і Табаївка Харківської області; Стельмахівка, Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка і Торське Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля наступу. Вони обстріляли Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївку, Красногорівку, Веселе, Авдіївку, Опитне, Водяне, Невельське та Мар’їнку.

Росіяни продовжують наступ на Бахмут: карта

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде активні оборонні дії. Здійснив обстріли з танків і всього спектру артилерії по районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Нескучне, Времівка, Новопіль, Зелене Поле Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Гуляйпільське і Чарівне на Запоріжжі.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник облаштовує позиції по береговій лінії та в глибині оборони, удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів, не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Безпосередньо від ворожого вогню постраждали міста Очаків та Херсон.

На Півдні росіяни обороняються: карта

Шалені втрати ворога

До речі, в Генштабі повідомляють про велику кількість втрат у підрозділах противника на Луганщині. Також розповідають про втрати на Запоріжжі. У Мелітополі знищено склад боєприпасів окупантів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також 2 склади знищили у Василівському районі – до 130 окупантів поранено.

Детальніше – Генштаб ЗСУ доповів про ситуацію на фронті: відео