Враг пытается не допустить продвижения ВСУ на Юге: карта боевых действий по состоянию на 26 июля

Российские оккупанты пытаются помешать продвижению украинских защитников и предпринимают попытки штурма. В то же время, личные силы противника деморализованы и истощены.

Об актуальной ситуации на фронте рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Важно Они были филигранны, – в ВСУ подтвердили удары по Антоновскому мосту в Херсоне.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Какая ситуация на северной границе

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг обстрелял районы Николаевки, Толстодубового, Волфиного, Сеньковки и ряда других населённых пунктов. Кроме того, периодически оккупанты осуществляют воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение с применением ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Шевеловка, Краснополье и многих других. Посредством приведенных через водные препятствия понтонных переправ пытается улучшить логистическое обеспечение своих подразделений.



Карта боевых действий на 27 июля / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и другие.

противник из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливал районы населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Долина, Чеполь, Большая Камышеваха, Адамовка, Мазановка, Гусаровка и другие. На Краматорском направлении были обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудару у Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.

были обстрелы неподалеку от Кривой Луки, Закотного, Спорного, Григорьевки, Татьяновки и других населенных пунктов. Враг нанес авиаудару у Серебрянки. Активно задействовал БПЛА. Вел штурмовые действия в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру, в частности, в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Вел стрелковые бои в районе населенного пункта Соледар, успеха не имел. Провел разведку боем у Семигорья. Потерпел огненное поражение и потери и отошел. В районах Семигорья и Кодемы продолжаются боевые действия.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пески, Времовка, Красногоровка, Марьинка, Карловка, Опросное, Угледар, Гуляйполе, Каменское и ряд других. В районе Павлограда зафиксировали вражеский беспилотник.



Какая ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск. Враг совершил систематические обстрелы возле Осокоровки, Трудолюбовки, Токарева, Киселевки, Партизанского, Кавказа, Лозового, Прибугского, Поляны и Лупаревого. Нанес авиаудары возле Любомировки и Новониколаевки.

Противник вел штурмовые действия в районе Белогорки, успеха не имел, отошел. В то же время в акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает выполнять задачи по ведению разведки, ракетным ударам по объектам на территории Украины, а также блокировке гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

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