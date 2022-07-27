Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

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Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України.

Яка ситуація на північному кордоні

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично окупанти здійснюють повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів.



Карта бойових дій станом на 27 липня / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку противник з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інші.

противник з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інші. На Краматорському напрямку були обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам'янське, успіху не мав, відійшов.

були обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам'янське, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір'я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір'я та Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар'їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам'янське та низки інших. У районі Павлограда зафіксували ворожий безпілотник.



Яка ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки.

Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов. Водночас в акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по об'єктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

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