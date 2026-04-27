Россияне снова мечтают о Купянске и продвигаются в Родинском: как изменилась линия фронта за неделю

Российские войска усиливают атаки на позиции украинских войск по всей линии фронта. Больше всего атак приходится на Донецкую, Запорожскую и Харьковскую области. Также продолжаются бои в приграничье Сумской области, в Луганской и Днепропетровской областях.

Однако на прошлой неделе, несмотря на ощутимый рост количества атак, враг не имел ожидаемого результата, потому что на большинстве направлений линия соприкосновения не претерпела изменений.

О том, как изменилась линия фронта за прошедшую неделю с 20 по 26 апреля 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий

В течение прошлой недели произошло наибольшее количество боевых столкновений за последние 2 месяца. Враг усилил свои атаки, в частности, на Покровском направлении. Очевидно, после неудачного старта весенней кампании враг осуществляет еще одну попытку.

На прошлой неделе российские войска штурмовали позиции Сил обороны 1 384 раза. По направлениям ситуация следующая:

Покровское – 305 атак;

Гуляйпольское – 147 атак;

Константиновское – 133 атаки;

Купянское – 65 атак;

Александровское – 59 атак;

Лиманское – 57 атак;

Харьковское – 46 атак;

Приднепровское – 26 атак;

Сумское – 19 атак;

Краматорское – 19 атак;

Ореховское – 14 атак;

Славянское – 13 атак.

Несмотря на то, что количество вражеских атак возросло, линия соприкосновения не изменилась на Сумском, Харьковском, Лиманском, Краматорском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим далее.

Продвижение врага под Купянском

Российские войска осуществляя очередную попытку захватить Купянск после предыдущих провалов, снова давят с севера. На прошлой неделе врагу даже удалось продвинуться в районе села Синьковка в сторону северных окраин Купянска. При этом, согласно карте DeepState, город еще не зачищен полностью после осенне-зимней операции Сил обороны.





Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP

Что происходит возле Славянска?

На Славянском направлении на прошлой неделе российские войска имели продвижение в районе села Резниковка. В то же время вражеской пехоте удалось просочиться в районе Рай-Александровки и эта территория сейчас обозначена как серая зона. Хотя закрепиться врагу там не удалось, и все же ситуация угрожающая, ведь этот населенный пункт является одной из важных целей на пути к городу Славянск.





Ситуация в районе Славянска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Константиновку

На Константиновском направлении наши воины продолжают срывать попытки врага зайти в город. Несмотря на количество атак, большинство линии соприкосновения на направлении удается держать неизменной.

Однако на прошлой неделе враг продвинулся в районе села Предтечино в сторону южных окраин города Константиновка.





Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP

Битва за Родинское продолжается

На Покровском направлении российские войска кроме захвата северных окраин Мирнограда и Покровска пытаются оккупировать соседнее Родинское. На прошлой неделе враг имел продвижение в центральной части города.

Также враг продвинулся в селе Гришино. Большинство села оккупировано, а северная часть – в серой зоне. Также враг закрепился на окраине Новоалександровки.





Ситуация на Покровском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг продвигается возле Гуляйполя

Гуляйпольское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных по всей линии фронта. На прошлой неделе российские войска снова продвинулись южнее самого Гуляйполя. Точнее – в районе Мирного. Сейчас враг пытается подойти к Орехову с востока, как это ранее сделали с самим Гуляйполем. С учетом того, что линия фронта южнее Орехова, наступление с востока не только усложнит ситуацию на месте, но и усложнит логистику с севера.





Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP

Ситуация на фронте осложняется, но это делает поддержку тыла для нашей армии еще более необходимой.