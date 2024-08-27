Украинские войска успешно отражают удары оккупантов, что отметили в Генштабе утром 27 августа. В этом материале 24 Канал рассказывает о ситуации на разных направлениях и показывает, как выглядит линия фронта.

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Ситуация на фронте: главные направления

Харьковское направление. Враг продолжал наступательные действия, в частности в районе Волчанска, где произошло три боевых столкновения.

Купянское направление. Состоялось 16 атак противника, которые Силы обороны успешно отбили возле Новоосиново, Глушковки, Стельмаховки и Андреевки.

Линия боестолкновения в Харьковской области: смотрите на карте от DeepState

Лиманское направление. Наши войска остановили 20 атак оккупантов в районах Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского.

Северское направление. Силы обороны Украины отбили семь штурмовых действий врага вблизи Спорного, Верхнекаменского и Выемки.

Краматорское направление. Войска Украины остановили пять попыток противника прорвать оборону в районе Часового Яра.

Торецкое направление. Враг совершил 15 атак в районах Торецка и Нью-Йорка.

Что происходит на Торецком направлении в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Покровское направление. Украинские защитники отбили 60 штурмовых действий противника в районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки и других населенных пунктов, нанося врагу значительные потери.

Враг не оставляет попыток захватить Покровск: смотрите на карте от DeepState

Кураховское направление. Силы обороны отбили 18 вражеских атак вблизи Красногоровки, Острого, Георгиевки и Константиновки.

Времовское направление. Россия осуществила 22 штурмовые действия в направлении Водяного, Угледара и Пречистовки, активно используя бронетехнику.

Ореховское направление. Вражеские подразделения не проводили активных наступательных действий.

Приднепровское направление. Оккупанты предприняли четыре попытки выбить украинских воинов с позиций, но все они были безуспешными.

Волынское и Полесское направления. Оперативная ситуация остается без изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Добавим, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник удерживает военную группировку и обстреливает украинские населенные пункты с территории России.

Потери врага за минувшие сутки составляют 1 280 представителей личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения – 610 100 бойцов. Кроме того, россияне потеряли еще 12 танков, 19 боевых бронированных машин и десятки другой техники.