Что происходит на фронте по состоянию на 27 августа / Коллаж 24 Канала
Ситуация на фронте остается напряженной – с интенсивными боевыми действиями на Купянском, Лиманском и Покровском направлениях, где враг осуществляет больше всего атак. Также ад на Торецком направлении.
Украинские войска успешно отражают удары оккупантов, что отметили в Генштабе утром 27 августа. В этом материале 24 Канал рассказывает о ситуации на разных направлениях и показывает, как выглядит линия фронта.
Добавим, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник удерживает военную группировку и обстреливает украинские населенные пункты с территории России.
Потери врага за минувшие сутки составляют 1 280 представителей личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения – 610 100 бойцов. Кроме того, россияне потеряли еще 12 танков, 19 боевых бронированных машин и десятки другой техники.