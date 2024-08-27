Украинские войска успешно отражают удары оккупантов, что отметили в Генштабе утром 27 августа. В этом материале 24 Канал рассказывает о ситуации на разных направлениях и показывает, как выглядит линия фронта.

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Ситуация на фронте: главные направления

Линия боестолкновения в Харьковской области: смотрите на карте от DeepState

Что происходит на Торецком направлении в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Враг не оставляет попыток захватить Покровск: смотрите на карте от DeepState

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Добавим, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник удерживает военную группировку и обстреливает украинские населенные пункты с территории России.

Потери врага за минувшие сутки составляют 1 280 представителей личного состава. Всего с начала полномасштабного вторжения – 610 100 бойцов. Кроме того, россияне потеряли еще 12 танков, 19 боевых бронированных машин и десятки другой техники.