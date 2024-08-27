Що відбувається на фронті станом на 27 серпня / Колаж 24 Каналу
Ситуація на фронті залишається напруженою – з інтенсивними бойовими діями на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках, де ворог здійснює найбільше атак. Також пекло на Торецькому напрямку.
Українські війська успішно відбивають удари окупантів, на чому наголосили в Генштабі вранці 27 серпня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на різних напрямках та показує, який вигляд має лінія фронту.
Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник утримує військове угрупування та обстрілює українські населені пункти з території Росії.
Втрати ворога за минулу добу становлять 1 280 представників особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 610 100 бійців. Крім того, росіяни втратили ще 12 танків, 19 бойових броньованих машин та десятки іншої техніки.