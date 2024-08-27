Українські війська успішно відбивають удари окупантів, на чому наголосили в Генштабі вранці 27 серпня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на різних напрямках та показує, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація на фронті: найголовніші напрямки

Харківський напрямок. Ворог продовжував наступальні дії, зокрема в районі Вовчанська, де відбулося три бойових зіткнення.

Куп'янський напрямок. Відбулося 16 атак противника, які Сили оборони успішно відбили біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Лінія боєзіткнення в Харківській області: дивіться на карті від DeepState

Лиманський напрямок. Наші війська зупинили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.

Сіверський напрямок. Сили оборони України відбили сім штурмових дій ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки.

Краматорський напрямок. Війська України зупинили п'ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.

Торецький напрямок. Ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

Що відбувається на Торецькому напрямку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Покровський напрямок. Українські захисники відбили 60 штурмових дій противника в районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки та інших населених пунктів, завдаючи ворогу значних втрат.

Ворог не полишає спроб захопити Покровськ: дивіться на карті від DeepState

Курахівський напрямок. Сили оборони відбили 18 ворожих атак поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки.

Времівський напрямок. Росія здійснила 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледара та Пречистівки, активно використовуючи бронетехніку.

Оріхівський напрямок. Ворожі підрозділи не проводили активних наступальних дій.

Придніпровський напрямок. Окупанти зробили чотири спроби вибити українських воїнів з позицій, але всі вони були безуспішними.

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник утримує військове угрупування та обстрілює українські населені пункти з території Росії.

Втрати ворога за минулу добу становлять 1 280 представників особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 610 100 бійців. Крім того, росіяни втратили ще 12 танків, 19 бойових броньованих машин та десятки іншої техніки.