ВСУ отразили атаки на Востоке, россияне обстреливают линию фронта: карта боевых действий за 27 января

Российские войска продолжают наступательные действия на Востоке. Оккупанты пытаются прорвать оборону наших защитников на Бахмутском направлении.

Российские войска ведут наступление значительными силами на Донбассе. Как известно, оккупанты получили приказ захватить всю Донецкую область.

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Силы обороны отразили многочисленные атаки россиян

Подразделения Сил обороны за прошлые сутки отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Верхнекаменское, Парасковеевка, Бахмут, Клищиевка, Водяное, Невельское, Марьинка и Угледар на Донетчине.

Оккупанты наступают на Востоке: карта боевых действий

Какая ситуация на Севере

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается постоянной, наступательных группировок противника не обнаружено. Тем не менее, идут совместные учения, под видом которых Россия наращивает авиационную группировку на территории Беларуси.

Артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Тимоновичи и Сеньковка Черниговской области; Тимофеевка, Павловка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Терновая, Варваровка, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Бударки, Колодязное и Новомлынск Харьковской области.

Что происходит на направлениях

На Купянском направлении противник обстрелял Двухлетнее, Синьковку, Подолы, Орлянку, Песчаное, Табаевку, Берестово и Лозовую на Харьковщине; Стельмаховку Луганской области, а также Ивановку Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь врага попали районы Макеевки, Невского, Краснопоповки, Кременной, Дибровы и Кузьминого Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели Спорное, Белогоровка, Раздолевка, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка и Марьинка.

Россияне совершали обстрелы на Авдеевском направлении: карта

На Новопавловском направлении огневого поражения получили Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Донетчине, а также Полтавка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Вышетарасовка на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли Херсон.

Силы обороны мощно отработали по оккупантам