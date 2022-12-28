Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 28 декабря доложили в Генштабе ВСУ. 24 канал покажет карту боевых действий.
Достойно внимания Возле Токмака серьезное накрытие – ВСУ уничтожили 500 оккупантов и много техники, – Арестович
Оккупанты обстреливают Украину
За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар и произвели 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.
Сколько атак врага отбили ВСУ
Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива Донецкой области.
Что происходит на фронте
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.
- На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.
- На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.
- На Лиманском направлении огневого влияния испытали Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.
- На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- На Новопавловском направлении огневое поражение получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.
- На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонская область и город Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.
Карта боевых действий на 28 декабря
Захватчики несут огромные потери
26 декабря в результате огневого поражения позиций врага в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 человек погибшими.
Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.
Как ВСУ уничтожают врага
- 12 декабря ВСУ уничтожили более 100 оккупантов в Горловке.
- Кстати, общие боевые потери России в войне составляют 103 220 военных.
- 25 декабря ВСУ поразили сосредоточение живой силы российских захватчиков возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих погибшими и ранеными.