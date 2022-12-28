Об актуальной ситуации на разных фронтах на утро 28 декабря доложили в Генштабе ВСУ. 24 канал покажет карту боевых действий.

Достойно внимания Возле Токмака серьезное накрытие – ВСУ уничтожили 500 оккупантов и много техники, – Арестович

Оккупанты обстреливают Украину

За прошедшие сутки оккупанты нанесли ракетный удар и произвели 33 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам города Херсон.

Сколько атак врага отбили ВСУ

Украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Площанка и Червонопоповка Луганской области и Спорное, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Андреевка, Клещиевка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Победа и Золотая Нива Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной.

На Северском и Слобожанском направлениях обстрелам подверглись районы населенных пунктов Мефедовка, Товстодубово и Волковка Сумской области, а также Глубокое, Старица, Огурцово и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Новомлынск, Тавильжанка, Двуречная, Купянск, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Коломыйчиха – Луганской.

На Лиманском направлении огневого влияния испытали Площанка и Диброва Луганской области, а также Ямполевка, Торское и Григорьевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстреляны районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледарь, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг стрелял по районам Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневое поражение получили Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Времовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстрелы из танков и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Темировка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Дорожнянка, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении противник продолжает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, пострадали Красногригорьевка Днепропетровской области; Антоновка – Херсонская область и город Херсон. Есть пострадавшие среди гражданского населения.

Карта боевых действий на 28 декабря

Захватчики несут огромные потери

26 декабря в результате огневого поражения позиций врага в районе Чаплинки Херсонской области потери оккупантов составили около 50 человек погибшими.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 2 склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

Как ВСУ уничтожают врага