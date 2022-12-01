Почти пол тысячи оккупантов уже в пакетах

Вооруженные Силы Украины накрыли врага в районе Токмака недавно. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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В течение 2 суток нашим воинам удалось ликвидировать около 500 российских оккупантов и 50 единиц их техники.

Отработали людей, которые любят скапливаться на ненужных направлениях с ненужными целями,

– сказал Арестович.

Где находится Токмак: карта

Арестович добавил, что ВСУ поразили своим огнем и тех русских солдат, которые полюбят наступать на Гуляйполе.

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Самой горячей точкой на фронте сейчас есть Бахмут. Там россияне посылают сотни зэков прямо на убой. Те идут в наступление без бронежилетов и касок, только с автоматами. За спинами этого "пушечного мяса" прячутся кадровые российские военные.

По состоянию на 30 ноября ВСУ ликвидировали 88 880 вражеских бойцов. Также армия оккупантов с 24 февраля потеряла огромное количество техники: почти 3 тысячи танков, 5,8 тысячи боевых бронированных машин, 1,9 тысячи артиллерийских систем, 1,5 тысячи БпЛА.

Утром 30 ноября ВСУ нанесли удар по оккупантам в поселке Мирное Мелитопольского района. Взрыв был настолько мощный, что его услышали люди, живущие в 30 километрах от места происшествия.

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