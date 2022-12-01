Майже пів тисячі окупантів вже у пакетах

Збройні Сили України накрили ворога в районі Токмака нещодавно. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Впродовж 2 діб нашим воїнам вдалося ліквідувати близько 500 російських окупантів та 50 одиниць їхньої техніки.

Відпрацювали людей, які люблять скупчуватися на непотрібних напрямках з непотрібними цілями,
– сказав Арестович.

Де розташований Токмак: карта

Арестович додав, що ЗСУ уразили своїм вогнем і тих російських солдатів, які полюблять наступати на Гуляйполе.

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