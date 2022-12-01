Майже пів тисячі окупантів вже у пакетах

Збройні Сили України накрили ворога в районі Токмака нещодавно. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Впродовж 2 діб нашим воїнам вдалося ліквідувати близько 500 російських окупантів та 50 одиниць їхньої техніки.

Відпрацювали людей, які люблять скупчуватися на непотрібних напрямках з непотрібними цілями,

– сказав Арестович.

Де розташований Токмак: карта

Арестович додав, що ЗСУ уразили своїм вогнем і тих російських солдатів, які полюблять наступати на Гуляйполе.

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Найгарячішою точкою на фронті зараз є Бахмут. Там росіяни посилають сотні зеків просто на забій. Ті йдуть у наступ без бронежилетів та касок, лише з автоматами. За спинами цього "гарматного м'яса" ховаються кадрові російські військові.

Станом на 30 листопада ЗСУ ліквідували 88 880 ворожих бійців. Також армія окупантів з 24 лютого втратила величезну кількість техніки: майже 3 тисячі танків, 5,8 тисячі бойових броньованих машин, 1,9 тисячі артилерійських систем, 1,5 тисячі БпЛА.

Зранку 30 листопада ЗСУ завдали удару по окупантах в селищі Мирне Мелітопольського району. Вибух був такий потужний, що його почули люди, які живуть за 30 кілометрів від місця події.

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