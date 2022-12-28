Про актуальну ситуацію на різних фронтах станом на ранок 28 грудня доповіли у Генштабі ЗСУ. 24 канал покаже карту бойових дій.
Варте уваги Біля Токмака серйозне накриття – ЗСУ знищили 500 окупантів і багато техніки, – Арестович
Окупанти обстрілюють Україну
Протягом минулої доби окупанти завдали ракетного удару та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах міста Херсон.
Скільки атак ворога відбили ЗСУ
Українські захисники відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.
Що відбувається на фронті
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається стабільною.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Мефедівка, Товстодубове та Вовківка Сумської області, а також Глибоке, Стариця, Огірцеве і Вовчанськ на Харківщині.
- На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Новомлинськ, Тавільжанка, Дворічне, Куп’янськ, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка і Коломийчиха – Луганської.
- На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка і Діброва Луганської області, а також Ямполівка, Торське та Григорівка на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку обстріляно райони населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Часів Яр, Опитне, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ворог стріляв по районах Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
- На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива, Времівка та Велика Новосілка Донецької області.
- На Запорізькому напрямку обстріли з танків та реактивної артилерії зафіксовано в районах населених пунктів Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Дорожнянка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Кам’янське та Плавні Запорізької області.
- На Херсонському напрямку противник продовжує мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема постраждали Червоногригорівка Дніпропетровської області; Антонівка – Херсонської та місто Херсон. Є постраждалі серед цивільного населення.
Карта бойових дій станом на 28 грудня
Загарбники зазнають шалених втрат
26 грудня внаслідок вогневого ураження позицій ворога в районі Чаплинки Херсонської області втрати окупантів склали близько 50 осіб загиблими.
Українські ракетники і артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки, 2 склади боєприпасів, а також важливий військовий об’єкт окупантів.
Як ЗСУ нищать ворога
- 12 грудня ЗСУ знищили понад 100 окупантів у Горлівці.
- До речі, загальні бойові втрати Росії у війні складають 103 220 військових.
- 25 грудня ЗСУ уразили зосередження живої сили російських загарбників біля Новобілозерки Василівського району Запорізької області. Втрати противника склали до 100 військовослужбовців загиблими та пораненими.