Враг пытался наступать на Донбассе, но отступил: карта боевых действий по состоянию на 29 июля

российские захватчики пытаются наступать и вести штурмовые действия по разным направлениям. Однако, терпят бешеные потери. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке Украины.

О происходящем на фронте подробно рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Важно Обстрел центра Харькова, вражеские склады продолжают детонировать: главное за 156 день войны

По данным Генштаба, боевой, численный состав и характер действий группировки россиян, а также ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях остается без существенных изменений. В то же время на Северском направлении враг нанес удары из ствольной и реактивной артиллерии в районах:

Песков Черниговской области,

Журавки Сумской области.

Продолжаются мероприятия инженерного оборудования позиций.



Карта боевых действий на 29 июля / Фото Liveuamap ​

Какая ситуация на северной границе

На Харьковском направлении противник из артиллерии стрелял по районам населенных пунктов Харьков, Родное, Уды, Дементиевка, Слатино, Протопоповка, Новое, Золочев, Прудянка, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Безруки, Борщевая, Старый Салтов и Коробочкино.

Пара вражеских вертолетов Ми-8 нанесла удары неподалеку от Старого Салтова.

Что происходит на Донбассе

На Славянском направлении зафиксировали обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушевахи, Вернополья и Мосьпанового.

зафиксировали обстрелы в районах Курульки, Дубровного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушевахи, Вернополья и Мосьпанового. На Краматорском направлении активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звоновка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного.

активных действий со стороны неприятеля не отмечалось. Противник обстрелял из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Северск, Ивано-Дарьевка, Спорное, Кривая Лука, Серебрянка, Григорьевка, Звоновка и Верхнекаменское. Нанес авиаудары возле Серебрянки и Спорного. На Бахмутском направлении совершает обстрелы неподалеку от Шумов, Бахмутского, Берестового, Покровского, Соледара, Яковлевки, Бахмута, Веселой Долины, Майского, Зайцевого и Вершины. Оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Соледара и Веселой Долины.

Вражеские штурмовые и наступательные действия по направлению к Вершине и Семигорью наши воины успешно отбили. Противник пытается вести наступательные действия в районах Новолуганского и Соледара, боевые действия продолжаются.



Какая ситуация на Донбассе / Фото Liveuamap

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях, кроме обстрелов по линии столкновения, враг нанес авиаудар вблизи Новоандреевки. Вражеская разведка боем в направлениях Водяного и Песков завершилась потерями и отступлением. Противник пытался наступать в направлениях Авдеевки, Красногоровки и Великой Новоселки. Понес потери и отошел.

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Ивановка, Токарево, Карьерное, Осокоровка, Благодатное, Кобзарцы, Красная Долина, Лепетиха, Андреевка, Большое Артаково, Веселый Кут, Прибужское, Луч, Посад-Покровское, Любомировка, Степная Долина, Таврическое и Александровка. Враг нанес авиационные удары вблизи Большого Артакового, Белогорки и Потемкиного.

В акватории Черного моря в готовности к применению ракетного оружия находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр",

– добавили в Генштабе.

Украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по опорным пунктам и скоплениям живой силы и техники врага.

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 29 июля: смотрите видео