ВСУ отразили 12 атак оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 29 сентября

Вооруженные Силы Украины не только сдерживают врага, но пытаются выбить противника. Упорные бои идут на Востоке и Юге нашей страны.

Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел, но понесут потери.

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Российские обстрелы

Сейчас оккупанты сосредоточены на захвате Донецкой области и препятствии действиям украинских войск. Однако в то же время россияне продолжают террор против мирного населения – за прошедшие сутки они нанесли 3 ракетных и 8 авиационных ударов и 82 раза открывали огонь из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.

Из-за российских атак пострадали 28 населенных пунктов, среди которых:

Северск;

Белогоровка;

Юрьевка;

Марьинка;

Кривой Рог;

Высшетарасовка;

Николаев;

Терновые Поды.

На разных направлениях фронта оккупанты обстреливали города и села с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности от вражеских атак пострадали:

на Северском направлении – Сеньковка и Блешня Черниговской области, Середина-Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;

на Краматорском направлении – Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброво, Озерное и Верхнекаменное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты открывали огонь неподалеку от Новоукраинки, Нескучного, Времовки, Железнодорожного, Гуляйполя, Волшебного, Красного, Новополя и Успеновки;

на Южнобужском направлении пострадали около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В течение суток оккупанты также совершили 45 вылетов беспилотников для ведения разведки и корректировки огня.

Успехи ВСУ на фронте

Украинские защитницы и защитницы в течение 28 сентября отразили 12 атак врага, в том числе поблизости:

Зайцево;

Майорска;

Железного;

Бахмутского;

Отрядовки;

Николаевки Второй;

Озеряновки;

Первомайского;

Победы;

Новомихайловки;

Павловка;

Безымянного.

Боевые действия на 29 сентября / Карта Deep State Map

Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям врага. В результате этого удалось поразить 3 опорных пункта, 10 мест скопления вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.

Противовоздушной обороне удалось "приземлить" 4 российских беспилотника и 4 ракеты Х-59.

Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и техники, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 – с горюче-смазочными материалами.

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