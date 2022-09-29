ВСУ отразили 12 атак оккупантов: карта боевых действий по состоянию на 29 сентября
Источник:Deep State Map
Вооруженные Силы Украины не только сдерживают врага, но пытаются выбить противника. Упорные бои идут на Востоке и Юге нашей страны.
Актуальную информацию о ситуации на фронте сообщили в Генштабе ВСУ. Оккупанты продолжают обстрелы украинских городов и сел, но понесут потери.
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Российские обстрелы
Сейчас оккупанты сосредоточены на захвате Донецкой области и препятствии действиям украинских войск. Однако в то же время россияне продолжают террор против мирного населения – за прошедшие сутки они нанесли 3 ракетных и 8 авиационных ударов и 82 раза открывали огонь из РСЗО по военным и гражданским объектам Украины.
Из-за российских атак пострадали 28 населенных пунктов, среди которых:
- Северск;
- Белогоровка;
- Юрьевка;
- Марьинка;
- Кривой Рог;
- Высшетарасовка;
- Николаев;
- Терновые Поды.
На разных направлениях фронта оккупанты обстреливали города и села с помощью минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в частности от вражеских атак пострадали:
- на Северском направлении – Сеньковка и Блешня Черниговской области, Середина-Буда, Гаврилова Слобода, Хлебороб, Миропольское и Рясное Сумской области;
- на Слобожанском направлении – Стрелка, Сосновка, Красное, Грушевка, Сеньково, Двуречная и Колодезное;
- на Краматорском направлении – Новоселовка, Старый Караван, Щурово, Закотное, Диброво, Озерное и Верхнекаменное;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадовка, Зайцево, Веселая Долина, Торецк, Опытное, Ивановское, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Бердичи, Пески, Первомайское и Марьинка;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты открывали огонь неподалеку от Новоукраинки, Нескучного, Времовки, Железнодорожного, Гуляйполя, Волшебного, Красного, Новополя и Успеновки;
- на Южнобужском направлении пострадали около 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. В течение суток оккупанты также совершили 45 вылетов беспилотников для ведения разведки и корректировки огня.
Успехи ВСУ на фронте
Украинские защитницы и защитницы в течение 28 сентября отразили 12 атак врага, в том числе поблизости:
- Зайцево;
- Майорска;
- Железного;
- Бахмутского;
- Отрядовки;
- Николаевки Второй;
- Озеряновки;
- Первомайского;
- Победы;
- Новомихайловки;
- Павловка;
- Безымянного.
Боевые действия на 29 сентября / Карта Deep State Map
Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям врага. В результате этого удалось поразить 3 опорных пункта, 10 мест скопления вооружения и военной техники и 3 зенитно-ракетных комплекса врага.
Противовоздушной обороне удалось "приземлить" 4 российских беспилотника и 4 ракеты Х-59.
Кроме того, ракетные и артиллерийские подразделения поразили 2 командных пункта, 7 районов сосредоточения живой силы и техники, 1 станцию-ретранслятор, 3 станции РЭБ, 2 склада с боеприпасами и 1 – с горюче-смазочными материалами.
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