ВСУ отразили 10 атак врага и нанесли 29 авиаударов: карта боевых действий по состоянию на 30 сентября

Оккупанты не оставляют попыток захватить Донецкую область и пытаются сорвать активы действия Сил обороны на отдельных направлениях. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и наносит удары по гражданскому населению.

Только за минувшие сутки, как сообщили в Генштабе ВСУ, оккупанты нанесли 5 ракетных и 11 авиационных ударов, совершили более 100 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам.

Кстати ВСУ почти завершили окружение российской группировки в Лимане и перерезали поставки, – ISW

От вражеских ударов пострадало около 50 населенных пунктов. Среди них – Славянск, Краматорск, Бахмут, Днепр, Кривой Рог, Николаев, Никополь, Вознесенск, Павловка, Высокополье, Белогорка и Мирное.

Какая ситуация на направлениях

В большинстве направлений враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области;

– в районах населенных пунктов Сеньковка и Сосновка Черниговской области и Нововасиловка и Павловка Сумской области; на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка;

– в районах населенных пунктов Петропавловка и Куриловка; на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное;

– в районах населенных пунктов Богородичное, Голубые Озера, Щурово, Диброва и Озерное; на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск;

– в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлика, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Одрадовка, Зайцево, Северное и Майорск; на Авдеевском направлении – в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

– в районах населенных пунктов Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Опросное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка.

активных наступательных действий противник не вел. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы в районах населенных пунктов Новополь, Пречистовка, Угледар, Павловка, Никольское, Железнодорожное, Зеленая Роща, Дорожнянка и Новоукраинка. на Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка.

обстрелов подверглись районы более пятидесяти населенных пунктов вдоль линии столкновения. В частности, Архангельское, Белоусово, Сухой Пруд, Широкое, Безымянное, Апрельское, Ивановка, Заря, Ольгино, Лиманы, Благодатное, Правдино, Мирное и Александровка. на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Боевые действия на 30 сентября / Карта Deep State Map

Враг понес серьезные потери

В Генштабе ВСУ сообщили, что в последние дни подтверждены потери противника на отдельных направлениях. В частности, в Бахмутовке на Луганщине в результате удара по району сосредоточения противника погибли более 50 оккупантов, уничтожено 17 единиц вражеской техники.

В Токмаке в Запорожье до 50 захватчиков получили ранения, уничтожены десять единиц вооружения и военной техники. Также до 40 оккупантов получили ранения в Гуляйпольском районе Запорожской области.

В Мелитополе уничтожен пункт управления, зенитный ракетный комплекс С-300 и ранены более 50 оккупантов.

Токмак и Мелитополь на карте / Карта Deep State Map

ВСУ мощно отработали по оккупантам и отразили атаки

В Генштабе сообщили, что за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Веселая Долина, Бахмутское, Одрадовка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Первомайское и Безымянное.

Авиация Сил обороны для поддержки действий наземных группировок в течение суток нанесла 29 ударов. Подтверждено поражение 6 опорных пунктов, 20 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса врага.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 7 БпЛА, в частности, 5 – иранского производства, один вертолет Ми-8 и штурмовик Су-25.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили 5 командных пунктов, 15 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, один зенитный ракетный комплекс и восемь других важных объектов противника.

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