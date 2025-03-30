Давление на Покровск растет, враг продолжает атаки на Курщине: карта фронта 30 марта

Уже 1131 сутки подряд украинские защитники сдерживают врага по всей линии фронта. Только за минувшие сутки зафиксировано 223 боевых столкновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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На Харьковском направлении наши войска остановили 4 атаки противника в районах Волчанска и в сторону Каменки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 6 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки.

Враг пытается продвинуться на Лиманском направлении: смотрите карту

На Северском направлении враг трижды атаковал позиции наших защитников вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

На Краматорском направлении зафиксировано 13 боестолкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак неподалеку Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки.

Россия хочет захватить Торецк: смотрите карту

На Покровском направлении, наши защитники остановили 93 наступательные действия агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка 0 Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки.

Враг все больше давит на Покровск: смотрите карту

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 15 атак позиций наших войск вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Разлива.

На Гуляйпольском направлении захватчики совершили девять атак вблизи Привольного, Новоселки и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг проводил два наступательных действия в направлениях Садового и Приднепровского, успеха не имел.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки остановили 31 атаку российских захватчиков.

Что происходит на Курщине: смотрите карту

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В Генштабе добавили, что потери врага за минувшие сутки составили 1510 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, две РСЗО, 111 БпЛА оперативно-тактического уровня и 130 автомобилей оккупантов.