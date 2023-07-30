Враг продолжает попытки штурмовать и наступать на востоке страны. За прошедшие сутки безрезультатные попытки были на Марьинском и Лиманском направлениях.

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Какая ситуация на Востоке

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

Возле Марьинки – ожесточенные бои: смотрите на карте

ВСУ наступают на Юге

Успехи ВСУ на Юге: смотрите на карте

Изменилась ли ситуация на Севере

Силы обороны наносят потери врагу

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

  • артиллерийское средство на огневой позиции,
  • склад боеприпасов,
  • станцию радиоэлектронной борьбы,
  • район сосредоточения личного состава противника