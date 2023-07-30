Враг продолжает попытки штурмовать и наступать на востоке страны. За прошедшие сутки безрезультатные попытки были на Марьинском и Лиманском направлениях.

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Какая ситуация на Востоке

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Двуречная, Западное, Кисловка, Берестово, Кондрашовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Враг пытается наступать на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василевка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора и Дружба.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Невельского. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка, Новокалиново Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Георгиевка Донецкой области.

Возле Марьинки – ожесточенные бои: смотрите на карте

На Шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Макаровки и Старомайорского и обстрелял населенные пункты Елизаветовка, Одрадное, Благодатное, Макаровка, Ровнополь, Старомайорское и Вольное Поле Донецкой области.

ВСУ наступают на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Орехова Запорожской области и Антоновки Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них: Новодаровка, Малая Токмачка, Белогорье, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области;

Золотая Балка, Токаревка, Антоновка, Тягинка, Михайловка Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах

Успехи ВСУ на Юге: смотрите на карте

Изменилась ли ситуация на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них: Николаевка Черниговской области;

Старая Гута, Грабовское, Будивельное, Волфино Сумской области;

Уды, Казачья Лопань, Охримовка, Огурцово и Тихое Харьковской области.

Силы обороны наносят потери врагу

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили: