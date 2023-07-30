Ворог продовжує спроби штурмувати та наступати на Сході країни. Протягом минулої доби безрезультатні спроби були на Мар'їнському та Лиманському напрямках.

До теми ЗСУ "мінуснули" ще сотні окупантів: колосальні втрати ворога на 30 липня

Яка ситуація на Сході

Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Біля Мар'їнки – запеклі бої: дивіться на карті

ЗСУ наступають на Півдні

Успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться на карті

Чи змінилася ситуація на Півночі

Сили оборони завдають втрат ворогу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

  • артилерійський засіб на вогневій позиції,
  • склад боєприпасів,
  • станцію радіоелектронної боротьби,
  • район зосередження особового складу противника.