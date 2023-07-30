Ворог продовжує спроби штурмувати та наступати на Сході країни. Протягом минулої доби безрезультатні спроби були на Мар'їнському та Лиманському напрямках.

До теми ЗСУ "мінуснули" ще сотні окупантів: колосальні втрати ворога на 30 липня

Яка ситуація на Сході

На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове, Кіндрашівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Ворог намагається наступати на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Богданівка, Часів Яр, Іванівське, Біла Гора та Дружба.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Невельського. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка, Новокалинове Донецької області.

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка, Георгіївка Донецької області.

Біля Мар'їнки – запеклі бої: дивіться на карті

На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Макарівки й Старомайорського та обстріляв населені пункти Єлизаветівка, Одрадне, Благодатне, Макарівка, Рівнопіль, Старомайорське та Вільне Поле Донецької області.

ЗСУ наступають на Півдні

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки й Оріхова Запорізької області та Антонівки на Херсонщині. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них: Новодарівка, Мала Токмачка, Білогір'я, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області;

Золота Балка, Токарівка, Антонівка, Тягинка, Михайлівка Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ на Півдні: дивіться на карті

Чи змінилася ситуація на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них: Миколаївка Чернігівської області;

Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Волфине Сумської області;

Уди, Козача Лопань, Охрімівка, Огірцеве та Тихе Харківської області.

Сили оборони завдають втрат ворогу

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили: