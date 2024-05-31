Россияне в этот день уже нанесли один ракетный удар с использованием шести ракет и три авиационных удара с применением четырех КАБов. Кроме этого, они 24 раза осуществляли атаки дронами-камикадзе и еще более 450 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты, среди которых четыре раза – с применением РСЗО.

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