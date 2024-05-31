Росіяни цього дня уже завдали один ракетний удар з використанням шести ракет та три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів. Окрім цього, вони 24 рази здійснювали атаки дронами-камікадзе і ще понад 450 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, серед яких чотири рази – із застосуванням РСЗВ.

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Яка ситуація на сході України

На Харківському напрямку з початку поточної доби росіяни не проводили ніяких активних дій. ЗСУ продовжують укріплювати свої позиції та оборонні рубежі.

На Харківщині ворог не проводив жодних атак: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку з початку цієї доби українська армія відбила одну російську атаку поблизу Новоєгорівки. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація під контролем ЗСУ.

Росія намагалася атакувати Новоєгорівку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку росіяни намагаються атакувати позиції ЗСУ поблизу Діброви. Там ситуація напружена, втім, українська армія вживає заходів, щоб стабілізувати її.

Окупанти здійснили атаку неподалік Діброви: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наразі тривають бої неподалік Берестового. Там російські угрупування тричі намагалися прорвати українську оборону в напрямку Виїмки. На щастя, спроби були неуспішними, ЗСУ не втратили жодних позицій.

Росія тричі атакувала поблизу Виїмки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку з початку поточної доби противник зробив дві спроби наблизитися до Часового Яру. Підрозділи української армії успішно стримують натиск. Також їм вдається на окремих напрямках посилювати позиції.

Росія намагається атакувати Часів Яр: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування російських військ. Наразі окупанти здійснили чотири спроби відтіснити українські підрозділи із займаних позицій. Поблизу населених пунктів Калинове, Новоселівка Перша та Невельське тривають бої. А в районі Новоолександрівки наші захисники уже успішно відбили атаку.

ЗСУ відбили атаку поблизу Новоолександрівки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку наразі триває бій неподалік Костянтинівки. Тут ситуація залишається під контролем ЗСУ.

Триває бій поблизу Костянтинівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

На Оріхівському напрямку ЗСУ відбили три штурмові дії поблизу Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки. На щастя, втрат українських позицій немає.

Росіяни тричі штурмували позиції на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На інших напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін. Сили оборони України продовжують стримувати окупантів і роблять усе для того, щоб виснажити їх бойовий потенціал.