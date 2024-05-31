Росіяни цього дня уже завдали один ракетний удар з використанням шести ракет та три авіаційні удари із застосуванням чотирьох КАБів. Окрім цього, вони 24 рази здійснювали атаки дронами-камікадзе і ще понад 450 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти, серед яких чотири рази – із застосуванням РСЗВ.

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