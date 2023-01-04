ВСУ решительно отразили наступление врага на Бахмут: карта боевых действий по состоянию на 4 января

Силы обороны сдерживают противника по всему направлению фронта и дают врагу отпор. Горячо сейчас на Востоке нашего государства – враг ежедневно предпринимает попытки наступления.

24 Канал проанализировал карту боевых действий по состоянию на 4 января по данным Генштаба и Deepstate. Враг несет бешеные потери на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Обстрелы со стороны врага не утихают

Противник за прошедшие сутки нанес:

7 ракетных,

18 авиационных ударов,

85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорска Донецкой области, Запорожья и Херсона. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка и Белогоровка Луганской области;

Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Какая ситуация на фронтах

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования его наступательных группировок не обнаружено. Обстрелял районы населённых пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Ромашково и Рожковичи – Сумской и Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск и Амбарное на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях под огневое влияние попали более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области.

под огневое влияние попали более 15 населенных пунктов. Среди них – Новомлынск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка Харьковской области и Макеевка, Площанка и Диброва в Луганской области. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял районы более 25 населённых пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

противник обстрелял районы более 25 населённых пунктов. В частности, Краматорск, Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Клещеевка, Водяное и Марьинка Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое поражение попали Времьевка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар и Никольское Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях пострадали районы более 25 населённых пунктов. Враг не прекращает обстрелы гражданской инфраструктуры городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. Поражена гражданская инфраструктура Запорожья и Херсона.

Достижение наших ВСУ за сутки

Враг продолжает нести потери. В Генштабе ВСУ подтвердили поражения противника 2 января в районах населенных пунктов:

Токмак,

Мелитополь,

Бердянск,

Пологи,

Васильевка Запорожской области.

Там удалось уничтожить 2 склада боеприпасов, до 10 единиц военной техники разного типа, а также поразить 2 пункта дислокации оккупантов, ликвидировать и ранить до 260 оккупантов.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения захватчиков и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления БпЛА оккупантов.