Россия давит под Покровском, отбито более 60 атак: карта боевых действий на 5 июня

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 169 боевых столкновений. Российские захватчики больше всего давят на Покровском, Курском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Карта боевых действий на 5 июня 2025 года

Враг нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах ракетных ударов с применением 2 ракет, а также 76 авиаударов, в частности, сбросил 118 управляемых авиационных бомб.

Кроме того, агрессор совершил 4897 обстрелов, из них 71 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2874 дроны-камикадзе.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 5 артиллерийских средств и наземную станцию управления БПЛА оккупантов.

На Харьковском направлении было 4 боестолкновения в районах Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки.

На Купянском – за сутки 2 атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия врага в районе Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 25 раз. Пытался продвинуться в районах Грековки, Нового Мира, Карповки, Липового, Редкодуба и Торского.

На Северском – 2 боестолкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Украинские защитники отбили попытки оккупантов продвинуться.

На Краматорском направлении произошло 8 боестолкновений возле Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в сторону Белой Горы, Маркового и Ступочек.

На Торецком – российские захватчики совершили 11 атак в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши воины остановили 61 вражеских атак в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Андреевка.

Какая ситуация на фронте: смотрите карту

На Новопавловском – отбили 13 российских штурмов вблизи населенных пунктов Отрадное, Веселое, Свободное Поле, Новоселка, Новополь и Багатир.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага за минувшие сутки не зафиксировали.

На Курском – наши защитники отбили 31 атаку врага. Российские захватчики совершили 170 артиллерийских обстрелов, из них 2 – из реактивных систем залпового огня. Враг нанес 17 авиационных ударов, во время которых сбросил 31 управляемую авиабомбу.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Карта боевых действий за 04.06.2025 / Инфографика Генштаба

В Генштабе отметили, что наши военные наносят оккупантам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 930 бойцов. Кроме того, наши защитники обезвредили 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, 4 реактивные системы залпового огня, средство ПВО, 95 БПЛА оперативно-тактического уровня и 82 единицы автомобильной техники агрессора.