В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки зафиксировано 181 боевое столкновение. Также россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах удар одной ракетой и 86 авиаударов, сбросив 121 КАБов.

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На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений вблизи Старицы и Волчанска.

Какова ситуация на Харьковском направлении: смотрите на карте

На Купянском направлении происходило 15 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Лозовой и Андреевки.

Оккупанты давят на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений. Враг атаковал у Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Чернещины и Новосадового.

На Лиманском направлении произошло 17 боевых столкновений: смотрите на карте

На Северском направлении происходило 10 боев. Наши воины остановили все попытки противника прорвать оборону в районах Верхнекаменского, Выемки и Спирного.

Россияне атакуют на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении произошло 14 боестолкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков неподалеку Часового Яра, Предтечиного, Ивановского, Белой Горы, Иванополья и Клищеевки.

На Краматорском направлении было 14 боестолкновений: смотрите на карте

На Торецком направлении шло 16 боев, в частности, в районах Торецка, Леонидовки и Нелиповки.

Оккупанты атаковали на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники отражали 51 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Сухая Балка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Миролюбовка, Новогродовка, Михайловка и Селидово. Наибольшая концентрация атак была возле Новогродовки.

Самая сложная ситуация сохраняется на Покровском направлении: смотрите на карте

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 36 атак противника вблизи Лысовки, Украинская, Галициновка, Красногоровка, Георгиевка и Константиновка.

ВСУ остановили 36 атак на Кураховском направлении: смотрите на карте

На Времовском направлении российские захватчики совершили 11 наступательных действий у Водяного, Константиновки и Угледара.

На Времовском направлении оккупанты атаковали 11 раз: смотрите на карте

На Ореховском направлении украинские защитники отбили штурм противника неподалеку Роботино.

На Приднепровском направлении оккупанты также потерпели поражение, трижды атакуя оборонительные рубежи наших подразделений.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории России.

ВСУ восстановили позиции в поселке Нью-Йорк

На странице "Азова" появилась информация, что 12-я бригада специального назначения "Азов" была привлечена к оборонительным и наступательным действиям в населенном пункте Нью-Йорк и его окрестностях.

Ситуация в Нью-Йорке: смотрите на карте

На момент привлечения бригады к боевым действиям на направлении, ситуация на линии боевого соприкосновения была катастрофической. Но благодаря высокому боевому духу, мужеству и профессионализму бойцов бригады, "Азова" удалось стабилизировать ситуацию, вернуть под контроль часть Нью-Йорка и деблокировать Силы обороны, которые находились во вражеском окружении,

– отметили в бригаде.

Впрочем, ситуацию до сих пор остается напряженной. В течение суток россияне совершили 15 штурмов в зоне ответственности бригады.

"Враг неоднократно заявлял, что полностью оккупировал Нью-Йорк. Однако это очередная манипуляция оккупантов. Силы обороны контролируют часть населенного пункта и делают все возможное для освобождения украинских территорий", – отметили в сообщении.