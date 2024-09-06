У Генштабі повідомили, що впродовж минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Також росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удар однією ракетою та 86 авіаударів, скинувши 121 КАБів.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

Яка ситуація на Харківському напрямку: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

Окупанти тиснуть на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Лиманському напрямку відбуло 17 бойових зіткнень: дивіться на карті

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

Росіяни атакують на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Краматорському напрямку було 14 боєзіткнень: дивіться на карті

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки.

Окупанти атакували на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

Найскладніша ситуація зберігається на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

ЗСУ зупинили 36 атак на Курахівському напрямку: дивіться на карті

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Времівському напрямку окупанти атакували 11 разів: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території Росії.

ЗСУ відновили позиції у селищі Нью-Йорк

На сторінці "Азову" з'явилася інформація, що 12-та бригада спеціального призначення "Азов" була залучена до оборонних і наступальних дій у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях.

Ситуація в Нью-Йорку: дивіться на карті

На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні,

– зазначили у бригаді.

Втім, ситуацію досі залишається напруженою. Протягом доби росіяни здійснили 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", – зазначили у повідомленні.