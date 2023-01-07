Отражены атаки под Соледаром и удары по тылам врага: карта боевых действий по состоянию на 7 января

Россия пытается захватить Донецкую область, где ведет наступательные действия. ВСУ сдерживают агрессора и наносят россиянам значительные потери.

24 Канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Карта боевых действий на 7 января.

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Враг не оставляет попыток захватить Бахмут

Основные усилия противник сосредотачивается на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Макеевка, Диброва и Белогоровка Луганской области.

Озаряновка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Соль, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный удар и совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Какая ситуация по всем направлениям

Опасность авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелка, Бочково, Комиссарово, Красное, Зеленое, Амбарное, Бугроватка, Гатище и Отрадное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях обстреляны районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. В частности, это – Яковлевка, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар, Бахмут и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огневое влияние попали Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Каменка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обстрелял Времовку, Великую Новоселку, Угледар и Парасковеевку Донецкой области.

На Запорожском направлении от огня оккупантов пострадали районы 23 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Чаривное, Щербаки и Степное на Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Ситуация на фронте на 7 января: смотрите карту

Россияне продолжают терроризировать гражданское население

Российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий. В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта.

Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, покинутых вынужденными переселенцами.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области в рекрутинговую кампанию привлекли местную полицию. Служащие обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии произвели огненное поражение 4 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 2 его составов горюче-смазочных материалов.