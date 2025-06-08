Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне трижды штурмовали позиции ВСУ вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного.

Ситуация возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении за прошедшие сутки состоялась одна атака агрессора. Силы обороны отбили штурмовые действия врага в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении противник атаковал 22 раза. Агрессор пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении в течение дня россияне осуществили одно наступление на позиции наших подразделений у Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты совершили 15 атак неподалеку Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.

Захватчики атаковали возле Торецка: смотрите на карте

На Покровском направлении Силы обороны остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Ореховое, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка.

ВСУ остановили более 60 наступательных действий врага на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении ВСУ отбили 25 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Веселое, Бурлацкое и Свободное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки враг совершил 4 попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении украинские защитники успешно отбили вражескую атаку в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении противник трижды безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных ударов с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

К слову, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин и не только.