В то же время общее количество ликвидированных захватчиков превысило 996 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери у врага на 8 июня 2025 года
- Личного состава – около 996 150 (+1120),
- танков – 10 911 (+7),
- боевых бронированных машин – 22 748 (+11),
- артиллерийских систем – 28 892 (+42),
- РСЗВ – 1 410 (+0),
- средств ПВО – 1 183 (+2),
- самолетов – 414 (+1),
- вертолетов – 337 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 39 651 (+158),
- крылатых ракет – 3 315 (+7),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 51 225 (+146),
- специальной техники – 3 911 (+3).
Потери России в Украине по состоянию на 8 июня 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ