Водночас загальна кількість ліквідованих загарбників перевищила 996 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати у ворога на 8 червня 2025 року
- Особового складу – близько 996 150 (+1120),
- танків – 10 911 (+7),
- бойових броньованих машин – 22 748 (+11),
- артилерійських систем – 28 892 (+42),
- РСЗВ – 1 410 (+0),
- засобів ППО – 1 183 (+2),
- літаків – 414 (+1),
- гелікоптерів – 337 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 651 (+158),
- крилатих ракет – 3 315 (+7),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 51 225 (+146),
- спеціальної техніки – 3 911 (+3).
Втрати Росії в Україні станом на 8 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ