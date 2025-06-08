Водночас загальна кількість ліквідованих загарбників перевищила 996 тисяч. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати у ворога на 8 червня 2025 року

Особового складу – близько 996 150 (+1120),

танків – 10 911 (+7),

бойових броньованих машин – 22 748 (+11),

артилерійських систем – 28 892 (+42),

РСЗВ – 1 410 (+0),

засобів ППО – 1 183 (+2),

літаків – 414 (+1),

гелікоптерів – 337 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 39 651 (+158),

крилатих ракет – 3 315 (+7),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 51 225 (+146),

спеціальної техніки – 3 911 (+3).



Втрати Росії в Україні станом на 8 червня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ