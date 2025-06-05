Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Що відомо про удар по установках ОТРК "Іскандер"

У Генштабі повідомили, що сьогодні, 5 червня, Сили оборони вдарили ракетами по району зосередження підрозділу ракетних військ Росії.

Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області Росії, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву,

– йдеться у повідомленні.

Одна з уражених пускових установок здетонувала, ще дві – з великою ймовірністю були пошкоджені. Наразі результати ураження уточнюється.

Удар по установках ОТРК "Іскандер" на Брянщині: дивіться відео

"Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення", – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що напередодні ЗСУ на одному з ключових напрямків також знищили російську РЛС "Зоопарк-1М". Її вдалося виявити завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс". Удару по РЛС завдали в момент розгортання.

У ЗСУ наголосили, що російський радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк-1М" є надзвичайно цінною ціллю для знищення.

Також наприкінці травня українські військові знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Сході. В ОСУВ "Хортиця" зауважили, що знищення цінних зразків озброєння окупаційної армії – зниження можливостей ворога на фронті.

Відомо, що зенітно-ракетний комплекс малої дальності "Тор-М2", вартістю приблизно 25 мільйонів доларів, використовується для захисту стратегічно важливих військових об’єктів і наземних військ від ракетних загроз.

Крім того, на початку червня СБУ провела операцію "Павутина" в ході якої було атаковано 4 російські аеродроми, де базувалася російська стратегічна авіація. В результаті було уражено 41 російський літак. Серед понівечених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.



