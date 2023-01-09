Враг боится контрнаступления ВСУ на двух направлениях: карта боевых действий на 9 января

Российские военные сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. ВСУ препятствуют планам оккупантов и наносят им потерь.

24 Канал проанализировал карту боевых действий по состоянию на 8 января по данным Генштаба, Deepstate и ISW.

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Так, по данным Генштаба, атаки врага удалось отбить в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

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Ситуация на Востоке

Российские войска продолжают контратаковать, чтобы восстановить позиции на линии Сватово — Кременная. На Лиманском направлении враг наступает, на Купянском пытается улучшить тактическое положение. Вероятно, враг перебросил несколько батальонов в район Кременной из-под Бахмута.

Разведка Британии и ISW отчитались, что россияне опасаются прорыва Сил обороны в Луганской области. Поэтому российские оккупационные войска усиливают оборону вдоль линии Сватово – Кременная.

В Донецкой области продолжаются наступления россиян на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Российские оккупанты усиленно атакуют Соледар, но город находится под контролем украинских сил. Нашим войскам удалось частично продвинуться под Бахмутом. Окружение города остается для россиян одной из целей.

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Ситуация на Юге Украины

Россияне продолжают обстрелы с оккупированных территорий. За последние недели оккупанты расширили оборонные укрепления в Запорожской области вдоль линии Васильевка – Орехов.

Враг также удерживает там большую группировку войск — боятся украинского контрнаступления. Разведка Британии считает, что украинский прорыв на запорожской линии может быть одним из серьезных сценариев наступления.

Такое контрнаступление может "серьезно подорвать жизнеспособность российского сухопутного моста, соединяющего Ростовскую область с оккупированным Крымом".

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Что на границе с Беларусью

В Генштабе сообщили, что значительное количество вооружения и военной техники, которые враг перебрасывает в Беларусь для обучения личного состава, снято с длительного хранения и требует обслуживания. То есть это старье.

Также известно, что к работам на этой технике привлекаются белорусские военнослужащие.