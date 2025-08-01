Россияне продвинулись в Часовом Яру и Торецке, – DeepState
- Российские войска продвинулись в районах Часового Яра и Торецка на Донбассе.
- Россияне также давят в районе админграницы Днепропетровской области, продвинувшись на Новопавловском направлении возле Зеленого Гая, Алексеевки и Андреевки-Клевцово.
Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать российский натиск по всему фронту. К сожалению, за последнее время враг имеет ряд продвижений.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Используют лестницу: в ВСУ рассказали о новой тактике врага в районе Торецка
Где продвинулись россияне?
Так, враг имел успех в Часовом Яру и Торецке.
Ситуация в Часовом Яру сейчас: смотрите на карте
Ситуация в Торецке сейчас: смотрите на карте
В то же время враг все сильнее давит в районе админграницы Днепропетровской области. За последнее время оккупантам удалось продвинуться на Новопавловском направлении – в Зеленом Гаю, возле Алексеевки и Андреевки-Клевцово.
Что происходит на Новопавловском направлении: смотрите на карте
Заметим, на днях Россия запустила пропагандистскую компанию, в которой заявила об оккупации Часового Яра. В сети появилось видео, как россияне устанавливают свои триколоры в микрорайонах Шевченко и Цех №2. Однако в DeepState заметили, что за последние 2 месяца враг сумел буквально немного продвинуться с северо-востока и востока в микрорайон Шевченко. Остальные события – это просто проникновение в тыл, чтобы сделать "победное" видео.