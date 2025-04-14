Враг продвинулся в 4 селах Донецкой области: обновление карты DeepState

Россияне продолжают давить по всей линии фронта. Враг имел продвижение в четырех населенных пунктах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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DeepState обновили карту фронта

По данным DeepState, враг продвинулся в Ямполовке, Валентиновке, Преображенке и Удачном.

Ямполовка расположена по Лиманском направлении, где оккупанты сейчас активизировали атаки. В 66 ОМБр отметили, что на этом направлении на одного украинского военного иногда приходится 10 россиян.

Где расположена Ямполовка: смотрите на карте

Также враг достиг успеха на Торецком направлении – говорится о Валентиновке.

Какая ситуация в Валентиновке: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ потеряли некоторые позиции в Преображенке и Удачном.

Враг продвинулся в Преображенке: смотрите на карте

Что происходит в Удачном: смотрите на карте

Отметим, что по состоянию на 22:00 Генштаб зафиксировал 117 боевых столкновений на фронте. Больше всего атак было именно на Покровском направлении, где враг атаковал 38 раз.