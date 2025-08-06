В DeepState обновили карту боевых действий. К сожалению, новые продвижения россиян зафиксированы на Луганщине, Харьковщине и Донетчине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте 6 августа?

Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.

Серебрянское лесничество расположено прямо неподалеку админграницы Луганской области. Россияне продолжают давление, чтобы оккупировать 100% региона.

Что происходит на Луганщине: смотрите на карте

Также россияне активизировали на Харьковщине. Торское расположено на Лиманском направлении, а Голубовка – на Купянском.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Россияне атакуют на Лиманском направлении: смотрите на карте

Кроме того, враг имел успех у Новохатского, что на Новопавловском направлении. Враг пытается пробиться к админгранице Днепропетровской области еще и в этом районе.

Враг атакует в сторону админграницы Днепропетровщины: смотрите на карте

Не менее сложно и на Торецком направлении, где оккупанты продвинулись возле Александро-Калинового.

Где расположено Александро-Калиново: смотрите на карте

Заметим, на днях аналитики проанализировали бои в районе Покровск – Мирноград в Донецкой области, который остается одним из эпицентров боевых действий. Сейчас враг перебросил все свое внимание на населенный пункт Родинское, чтобы взять под контроль украинскую логистику.