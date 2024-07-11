Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с 24 Каналом проанализировал, какие направления на фронте сейчас являются самыми горячими. Он также объяснил, почему оккупанты до сих пор могут продвигаться вперед.

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Какова ситуация на фронте

Россияне за последнее время не имеют особых успехов на фронте. Впрочем, они продолжают двигаться вперед, ведь просто не учитывают потери, которые несут в процессе продвижения. Хотя и такая стратегия россиян уже не удивляет, ведь придерживаются они ее постоянно.

Однако у оккупантов есть и другая причина для продолжения движения.

На большинстве оперативных направлений мы не вышли на тот рубеж обороны, который позволит нам сесть в глухую оборону. На том же Покровском направлении река Волчья и каскад водохранилищ от Кураховского и вверх могут быть нашими рубежами обороны. Эта территория не проходима для тяжелой техники и тем более для личного состава. Сейчас на Покровском направлении мы пока планомерно отходим, изматывая противника в оборонительных боях,

– отметил Жданов.

На Времовском и Кураховском направлении ситуацию контролируют Силы обороны. Впрочем, несколько сложнее ситуация в районе Торецка.

Что происходит возле Торецка: смотрите на карте

"Это направление активизировалось, есть определенные проблемы, но их можно решить. Надо лишь, чтобы Генеральный штаб реагировал на те вызовы живее и эффективнее", – добавил Жданов.

Тем временем на Купянском направлении началось движение 1-й гвардейской танковой армии. Там у Сил обороны есть возможность разгромить войска противника.