Військовий експерт Олег Жданов у розмові з 24 Каналом проаналізував, які напрямки на фронті зараз є найгарячішими. Він також пояснив, чому окупанти й досі можуть просуватися вперед.

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Яка ситуація на фронті

Росіяни за останній час не мають особливих успіхів на фронті. Втім вони продовжують рухатися вперед, адже просто не зважають на втрати, яких зазнають у процесі просування. Хоч і така стратегія росіян уже не дивує, адже притримуються вони її повсякчасно.

Проте в окупантів є й інша причина для продовження руху.

На більшості оперативних напрямків ми не вийшли на той рубіж оборони, який дозволить нам сісти в глуху оборону. На тому ж Покровському напрямку річка Вовча та і каскад водосховищ від Курахівського та вверх можуть бути нашими рубежами оборони. Ця територія не прохідна для важкої техніки і тим паче для особового складу. Зараз на Покровському напрямку ми поки планомірно відходимо, вимотуючи противника в оборонних боях,

– зазначив Жданов.

На Времівському та Курахівському напрямку ситуацію контролюють Сили оборони. Втім дещо складніша ситуація в районі Торецька.

Що відбувається біля Торецька: дивіться на карті

"Цей напрямок активізувався, є певні проблеми, але їх можна розв'язати. Треба лиш, щоб Генеральний штаб реагував на ті виклики жвавіше та ефективніше", – додав Жданов.

Тим часом на Куп'янському напрямку почався рух 1-ї гвардійської танкової армії. Там у Сил оборони є можливість розгромити війська противника.